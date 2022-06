Dirigeant des Suns, Ryan Resch s’explique sur son coming-out

C’était l’étape suivante, c’est elle qui allait définitivement le soulager du poids du silence. Après avoir annoncé son homosexualité à son GM, James Jones, puis au reste des Suns, Ryan Resch, 29 ans, fait son coming-out public à travers un long entretien publié sur ESPN.

Arrivé aux Suns en 2016 comme stagiaire, il a franchi les étapes avec James Jones comme mentor pour occuper aujourd’hui le poste de vice-président, chargé de la stratégie et de l’évaluation des Suns. C’est donc lui contribue à dresser les grands lignes de la construction de l’effectif et dirige les réunions sur le sujet aux côtés de James Jones.

Le soutien de James Jones

C’est un petit événement en NBA, et même dans le sport américain, puisqu’après Rick Welts, ancien président des Warriors, qui avait fait son coming-out en 2011, et Jason Collins qui était encore joueur en 2013 lors de son annonce, Ryan Resch est seulement la troisième personnalité de la NBA à dévoiler son homosexualité.

Il a notamment confié que c’est lors des Finals NBA de 2021 entre Phoenix et Milwaukee, à l’approche de ce qui devait être le point culminant de sa carrière professionnelle, un aboutissement unique, qu’il a senti qu’il lui manquait un élément essentiel pour être véritablement épanoui.

« Je me souviens m’être assis là, alors que les Suns menaient 2-0 en finale contre Milwaukee, et d’avoir réalisé que si nous remportions ce titre, je ne me sentirais pas nécessairement comblé dans ma vie. Je serais heureux et enthousiasmé d’avoir fait ce que nous avions prévu, mais je ne me sentirais pas comblé », a-t-il déclaré. « Une fois que j’ai pleinement réfléchi à tout cela, je me suis enfin séparé de Ryan, le numéro 2 du front office des Phoenix Suns. J’ai enfin regardé ma vie personnelle et j’ai réalisé à quel point j’étais profondément malheureux. Le plus dur a été de me demander de quoi j’avais peur. Pourquoi avoir peur d’admettre qui vous êtes et de dire au monde qui vous êtes ? ».

Après avoir pesé le pour et le contre, il a concédé que sa première conversation avec James Jones sur le sujet a complètement fini de le libérer sur ses intentions publiques.

« Je me suis dit que si je devais le faire, je devais le faire comme il fallait, et que je n’allais pas me cacher plus longtemps. Je l’ai dit à James Jones, dans mon bureau, un jour au hasard, après l’entraînement. Nous jouions contre Miami à domicile et je voulais venir au match avec quelqu’un que je voyais à l’époque et qu’il soit avec moi dans notre suite. Et je ne pouvais évidemment pas le faire sans dire aux autres dirigeants de qui il s’agissait. James a été fidèle à sa réputation et cette conversation a été l’une des plus banales que nous ayons jamais eues. Par cela, je veux dire qu’il y avait de la beauté dans le fait que c’était sans histoire, parce qu’il était juste si compréhensif, généreux et gentil à ce sujet depuis le début. Et ça m’a donné l’assurance que tout allait bien se passer au niveau du travail. Après cela, il n’y a pas eu de grande déclaration à l’ensemble du personnel. J’ai simplement commencé à vivre comme je suis vraiment au travail ».

Vivre en harmonie avec soi-même

L’ensemble de la franchise a progressivement été mise au parfum, et désormais, le monde entier. Non pas que Ryan Resch soit du genre à vouloir faire parler de lui. Mais comme ceux qui l’ont inspiré et l’ont poussé à s’assumer, comme le PDG d’Apple, Tim Cook, il a voulu à son tour contribuer à la libération de la parole.

« En fin de compte, mon objectif est de normaliser l’existence d’hommes et de femmes homosexuels dans le domaine du basket-ball », a-t-il expliqué à ESPN. « J’ai aussi réalisé que c’était important, à la fois du point de vue de la représentation, mais aussi de la normalisation ».

S’il devait venir en aide à une personne dans la même situation que lui, son seul conseil serait de l’encourager à se jeter à l’eau afin de pouvoir prétendre à un épanouissement personnel complet.

« Je lui demanderais à quel point le risque qu’il a en tête est rationnel, car c’est ce que j’ai dû affronter : séparer le risque irrationnel du risque rationnel. J’ai rapidement découvert, après avoir fait mon coming-out auprès de mes amis, de ma famille et de mes collègues, que le risque irrationnel l’emportait largement sur le risque rationnel, et jusqu’à présent, il y a eu très peu de risque rationnel qui s’est concrétisé. Votre vie va s’améliorer parce que vous vivrez enfin en harmonie avec qui vous êtes. Si vous voulez atteindre ce genre de joie, d’épanouissement personnel, alors c’est certainement quelque chose que vous devriez faire ».