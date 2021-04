Le président des Warriors, Rick Welts, prendra sa retraite en fin de saison

C’est une page de l’histoire des Warriors, mais aussi un peu de la NBA, qui va se tourner puisque d’après ESPN, Rick Welts, le président de la franchise californienne, va prendre sa retraite à l’issue de la saison.

Rick Welts, c’est tout simplement 50 ans de présence dans la NBA ! Il a commencé sa carrière dans les années 1970 avec les Sonics, et y était le directeur des relations publiques, en 1979, lorsque Seattle a remporté le titre.

Ensuite, entre 1982 et 1999, il est en charge du marketing de la NBA. Il fut notamment capital dans la mise en place du All-Star Weekend à partir de 1984, ou dans la promotion de la « Dream Team » en 1992 puis de la WNBA.

En 2002, il retrouve un poste dans une franchise, à Phoenix. Jusqu’en 2011, il est le président des Suns et son mandat correspond aux belles années avec Steve Nash et Mike D’Antoni, celles où les joueurs de Phoenix ont tout révolutionné avec leur « run and gun » et leur « small ball », désormais les tendances majoritaires dans la ligue.

Quand il quitte l’Arizona, c’est pour immédiatement rejoindre la Californie et les Warriors. On connait la suite avec les trois titres de 2015, 2017 et 2018 et la saison record en 2015/2016 (73 victoires). Et si les Warriors ont ensuite déménagé vers le Chase Center à San Francisco, et espèrent ainsi gonfler leurs revenus, c’est en partie grâce à lui. Avec Rick Welts, les Warriors sont devenus une des franchises les plus puissantes sportivement et économiquement de la NBA, un modèle à suivre comme les Spurs avant eux.

Son travail au fil des décennies fut logiquement salué par une intronisation au Hall of Fame en 2018.

Enfin, en 2011, Rick Welts avait marqué les esprits en devenant le premier dirigeant sportif à annoncer son homosexualité dans un article du New York Times. Quelques années plus tard, il pèsera notamment dans la décision de retirer le All-Star Game à Charlotte, la ville ayant à l’époque adopté une loi anti-LGBT.