Andrew Wiggins, la paternité comme équilibre

Félicité par nombre de ses anciens coéquipiers, à commencer par Karl-Anthony Towns ou encore Zach LaVine, Andrew Wiggins est probablement un des grands gagnants de cette saison NBA qui vient de s’achever sur le quatrième titre en huit ans des Warriors.

All-Star pour la première fois de sa carrière, et titulaire avec ça, l’ailier canadien est désormais champion NBA, lui qui était surtout connu comme un ancien numéro 1 de la Draft sans relief.

Souvent critiqué pour son manque d’envie voire de compétitivité, Andrew Wiggins a fait taire tout le monde en enchaînant les performances magistrales en finale NBA, mais aussi tout au long des playoffs (à 16 points, 7 rebonds et 2 passes de moyenne). Alors, quand il a pu enfin souffler une fois le titre conquis, le gamin de Thornhill a pu retrouver les siens. Sa fille de quatre ans, Amyah, en tête.

« C’est pour ça que je fais tout ça. Pour la famille », explique-t-il dans The Athletic. « Je suis tellement content qu’elle ait la chance de goûter à ça. Quand elle sera plus âgée, je pourrais lui dire qu’elle était là. Il y aura des photos et tout. Je suis super content, c’est un rêve qui devient réalité. »

Père de deux petites filles, avec Alayah qui vient de fêter sa première année en avril dernier, Andrew Wiggins fait partie de ces joueurs qui préfèrent cultiver son jardin secret à l’abri des regards indiscrets. Si cela ajoute à son côté mystérieux et anonyme, ce n’est pas grave car il n’a cure de l’opinion générale à son égard.

« Quand je le vois avec ses filles, son regard s’illumine«

Signataire d’un contrat de cinq ans à hauteur de 147 millions de dollars en 2017, Andrew Wiggins dispose d’une saison encore avec les Warriors. À 33 millions de dollars, l’ancien de Kansas n’est clairement pas à plaindre.

« Je ne peux parler que pour moi mais on est similaire sur beaucoup d’aspects », ajoute ainsi Jordan Poole. « On fait notre truc de notre côté. On est assez réservé. On sait comment parler aux gens et communiquer quand il le faut. Mais il est tout simplement altruiste. Il veut que les autres réussissent, et c’est vraiment un gars bien et authentique. Il a de bonnes valeurs et il mène sa vie de la bonne manière. »

Personnage discret, Andrew Wiggins est un garçon qui veut vivre simplement. Comme ses parents le lui ont inculqué, notamment son père, qui a dû se relever d’une suspension pour consommation de cocaïne en 1987.

« Tout le monde s’est bien rendu compte du talent athlétique qu’il avait depuis le début », expose son père, Mitchell. « Mais le plus important pour sa mère et moi, et ce qui nous rend si fier, c’est l’homme et le fils qu’il est devenu. C’est un père qui adore ses gamins, comme j’adore les miens. Quand je le vois avec ses filles, son regard s’illumine. En tant que père, c’est quand je suis le plus fier. »

Père de famille comblé, et désormais reconnu sur le plan professionnel, Andrew Wiggins veut encore gagner sur les terrains NBA, en continuant l’aventure avec les Warriors de préférence. Mais il a tout de même un dernier vœu à accomplir : « Je vais continuer à essayer d’avoir un garçon. Je vais bien finir par en avoir un. »