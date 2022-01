All-Star Game : Andrew Wiggins répond à la polémique sur sa sélection

Comme Ja Morant, Andrew Wiggins a décroché sa première sélection au All-Star Game, mais contrairement au meneur des Grizzlies, l’ailier des Warriors ne fait pas l’unanimité. Pour beaucoup, il a pris la place de Chris Paul ou de Devin Booker, et il doit sa sélection à un afflux de votes en provenance de Corée.

Mais Wiggins s’en contrefiche. « Le chemin a été long pour en arriver là. J’ai vécu beaucoup de hauts et de bas. Je viens ici pour jouer, ensuite je rentre chez moi pour jouer avec mes enfants, puis je vais me coucher. Dans cet ordre. Je joue au basket, et je ne me préoccupe pas des bruits extérieurs. Je suis là pour m’améliorer, encore et encore. Tout le monde aura son mot à dire, mais je prends ça comme une motivation supplémentaire pour progresser et m’améliorer encore. »

« Il était partout en défense. En attaque, c’est notre joueur le plus régulier »

Face aux Nets, Wiggins a justement répondu sur le terrain, signant l’un de ses matches les plus complets de la saison avec 24 points, 8 rebonds, 3 interceptions et 3 contres. Le tout à 10 sur 18 aux tirs. On retiendra surtout son premier quart-temps avec 14 points !

« Andrew a été phénoménal ce soir » lâche Steve Kerr. « Trois contres, ou plutôt deux je pense, et trois interceptions… Il était partout en défense. En attaque, c’est notre joueur le plus régulier. Il nous a plus ou moins porté en première mi-temps et il joue avec une confiance épatante. Il a prouvé pourquoi il était All-Star. »

Même discours chez Klay Thompson, qui découvre son coéquipier depuis son retour. « Andrew est sur le point d’être un joueur du niveau All-NBA par sa capacité à avoir un impact des deux côtés du terrain. Il met des 3-points, il fait des claquettes, il contre, il intercepte… C’est incroyable ! »

Pour Wiggins, bien défendre est sa motivation première. Surtout en l’absence de Draymond Green et d’Andre Iguodala.

« Comme je l’ai déjà dit, c’est quelque chose qui me tient à coeur. J’aime le défi, surtout j’aime l’idée de tenir tête à la superstar adverse. Draymond Green, notre pilier défensif, n’est pas là. Tout comme Andre Iguodala, un très grand défenseur, un joueur très intelligent. Donc tout le monde doit élever son niveau de jeu, et je suis prêt à compenser leurs absences. »