Malgré l’absence de dernière minute de James Harden, les Nets n’ont jamais baissé les bras à San Francisoc. Menés de 19 points en troisième quart-temps, ils se sont mis derrière le duo Kyrie Irving – Patty Mills pour pousser Golden State dans ses derniers retranchements.

Même si Nic Claxton signe un début de match tonitruant, la défense des Warriors et un Andrew Wiggins incisif terminent le premier quart temps sur un 20-7 pour prendre le contrôle du match (31-20). Les Dubs comptent jusqu’à 13 points d’avance mais leur rigueur s’effrite. Jonathan Kuminga et Juan Toscano-Anderson se précipitent et les Nets sautent sur l’occasion pour se relancer. Kyrie Irving va chercher ses points sur la ligne des lancers-francs, alors que trois tirs primés de suite de Patty Mills terminent un 11-0 de Brooklyn qui les fait passer devant (43-39).

Avec Stephen Curry et Klay Thompson pas vraiment dans le coup, STeve Kerr relance Andrew Wiggins et Gary Payton II et les deux joueurs inversent la tendance. Leur défense sur Irving et Mills stoppe l’attaque des Nets, et avec l’aide d’un Otto Porter Jr à la main chaude, ils terminent la mi-temps sur un 15-4 (54-47). Les Warriors confirment leur bon passage en entamant la deuxième mi-temps sur un 16-4 derrière le réveil de Curry (70-51) !

Brooklyn ne baisse toutefois pas les bras. Kyrie Irving prend feu, marque 14 points pour ramener les Nets, toujours aussi dominateurs au rebond offensif, à égalité grâce à un 27-8 foudroyant (78-78).

Stephen Curry, Kyrie Irving, Klay Thompson et Patty Mills se répondent alors coup pour coup. Les deux défenses haussent le ton mais ce sont finalement les « Splash Brothers » qui permettent aux Warriors de s’en sortir in extremis, grâce à un tir primé de Klay Thompson sur passe décisive de Stephen Curry.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Nets privés de James Harden. Gêné par un problème à la main droite depuis quelques jours, la star des Nets a dû renoncer à faire face aux Warriors. Un forfait de dernière minute qui traduit une volonté de ne prendre aucun risque du côté de Brooklyn. « Il a passé un IRM de contrôle ce matin qui était bon, mais James a ressenti une douleur ce matin en se réveillant qu’il n’avait pas lors des jours précédents » expliquait Steve Nash avant la rencontre. Déjà privé de Kevin Durant jusqu’au break du All-Star Game, les Nets continuent d’être frappé par les coups du sort qui les empêche d’être au complet, sans compter les absences à domicile de Kyrie Irving.

– Andrew Wiggins en mode All-Star. Avec des « Splash Brothers » à 1 sur 13 aux tirs à la mi-temps, c’est Andrew Wiggins qui a porté les Warriors pour leur permettre de rentrer aux vestiaires devant au score. Agressif et en pleine confiance, le Canadien a été omniprésent en premier quart-temps, finissant avec 14 points à 6/9 aux tirs, 5 rebonds, 2 interceptions, et 2 contres. S’il a été moins prolifique en deuxième quart temps, c’est sa défense sur Kyrie Irving qui a contribué à limiter les Nets à 4 points lors des cinq dernières minutes de la mi-temps. Nommé titulaire au All-Star Game jeudi, Andrew Wiggins semble jouer avec une confiance et une agressivité décuplée.

– Les « Splash Brothers » face à Kyrie Irving. Le temps d’une soirée, le Chase Center avait des allures d’Oracle Arena tant le duel entre Stephen Curry, Klay Thompson et Kyrie Irving nous a ramenés quelques saisons en arrière quand les trois joueurs se faisaient face à la grande époque de la rivalité Warriors – Cavs. Kyrie Irving a livré une performance exceptionnelle, marquant 21 de ses 32 points après la pause. C’est lui qui a sonné la révolte des Nets en enchainant les tirs de loin et paniers près du cercle avec son touché incomparable. Il a fini par ralentir en fin de match, laissant finalement les honneurs à Curry et Thompson qui sont allés gagner le match pour leur équipe. Et même si on aurait préféré voir les deux franchises au complet, les trois arrières nous ont offert un vrai spectacle.

TOPS/FLOPS

✅ Andrew Wiggins. Le Canadien a marqué 17 de ses 24 points en première mi-temps pour sortir les Warriors d’un début de match difficile.

✅ Kyrie Irving. Le magicien était de sortie ce soir et s’est rappelé aux bons souvenirs des fans de Golden State. Le meneur des Nets a été indéfendable toute la soirée, terminant avec 32 points, 7 passes, 7 rebonds et 3 interceptions.

✅ Patty Mills. Titulaire en l’absence de James Harden, l’Australien a eu la main chaude comme en atteste son 6 sur 12 de loin. Il a marqué 24 points au total.

✅ ⛔ Stephen Curry et Klay Thompson. À côté de la plaque pendant trois quart-temps (4/23 aux tirs), les « Splash Brothers » ont relevé la tête au meilleur moment. Stephen Curry a marqué 14 de ses 19 points en dernier quart-temps, à 50% de réussite, alors que Klay Thompson y a lui marqué 9 de ses 16 points, dont le 3-points décisif. Les deux joueurs ont marqué les 14 derniers points de leur équipe.

⛔ Juan Toscano-Anderson. Les opportunités se suivent et se ratent pour le Mexicain. En l’absence de Draymond Green, Nemanja Bjelica et Andre Iguodala, il n’a pas sur saisir sa chance, finissant avec un +/- de -15.

LA SUITE

Golden State (37-13) : les Warriors prennent la direction du Texas pour un « back-to-back » contre les Rockets et les Spurs

Brooklyn (29-20) : les Wolves enchainent à Phoenix pour se mesurer à la meilleure équipe de la NBA