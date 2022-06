La dynastie ranimée des Warriors

Quand on évoque les meilleures dynasties de l’histoire NBA, on pense immédiatement aux Celtics des années 1960, aux Lakers et Celtics des années 1980, aux Bulls des années 1990 ou encore aux Spurs des années 2000.

Aujourd’hui, il est tout à fait légitime de penser aux Warriors de Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala et Steve Kerr, qui ont disputé pas moins de six Finals entre 2015 et 2022, pour quatre titres !

Mais ce qui rend très particulier l’ultime sacre des joueurs de Golden State, c’est que contrairement à Boston, Los Angeles, Chicago ou San Antonio, ils sont passés par une descente aux enfers, synonyme d’absence des playoffs, en plein milieu de leur période de domination.

Du jamais vu pour les troupes de Bill Russell — John Havlicek — Sam Jones, Magic Johnson — Kareem Abdul-Jabbar — James Worthy, Larry Bird — Kevin McHale — Robert Parish, Michael Jordan — Scottie Pippen ou encore Tim Duncan — Tony Parker — Manu Ginobili, qui n’ont eux jamais raté les playoffs entre leurs différents titres !

En prenant en considération la formule ELO (comme aux échecs), calculée par FiveThirtyEight, on constate par exemple que les Celtics des années 1960, les Lakers et Celtics des années 1980, les Bulls des années 1990 ou les Spurs des années 2000 n’ont jamais vraiment faibli sportivement sur la durée. Pour info, cette formule mesure la domination d’une équipe, en fonction des résultats de ses matchs (écarts de points dans les victoires/défaites), du niveau de l’adversaire et du lieu où est disputée la rencontre.

Une équipe moyenne se situe à 1 500. Plus ce seuil est dépassé, plus une équipe est performante. Plus la période s’étend dans le temps, plus une équipe domine son époque. Et aucune des grandes dynasties de l’histoire n’est passée sous le seul des 1 500 durant sa période de règne.

Un rebond historique

De leur côté, champions 2015, finalistes 2016, champions 2017 puis 2018 et finalistes 2019, les « Dubs » sont devenus la pire équipe de la ligue en 2020, ratant également les playoffs en 2021. La faute aux deux graves blessures de Klay Thompson en juin 2019 et novembre 2020, ainsi qu’à celle de Stephen Curry en novembre 2019.

Le tout conjugué également au départ de Kevin Durant à l’été 2019, mais aussi au transfert d’Andre Iguodala pour des motifs financiers ou encore la retraite de Shaun Livingston.

Repartis de zéro, ou quasiment, les Warriors reviennent ainsi de (très) loin et cet historique rebond, dont nous parlions déjà fin mai, est pour le moins impressionnant. D’autant que, sur une période de cinq ans, il n’a été réussi que par une seule franchise dans l’histoire des sports US : les Detroit Lions (football américain), champions en 1953, pire bilan de NFL en 1955 et de nouveau champions en 1957.

Finalement, contre toute attente (ou presque, car ils étaient toutefois la quatrième équipe la mieux cotée chez les bookmakers, en juillet 2021), les hommes de Steve Kerr ont retrouvé leur trône quatre ans après l’avoir abandonné. Et, en quatre ans, pas mal de choses ont évidemment évolué, comme l’expliquait l’homme aux neuf titres NBA (joueur + coach), avant le début des playoffs.

« Je crois qu’il y a quatre ans, je m’attendais à gagner un titre, mais on est une équipe différente maintenant. Je n’ai pas d’attentes, je n’aborde pas les playoffs en me disant : ‘Très bien, on va faire ci ou ça’. C’est quelque chose de vraiment sympa. Peut-être pas autant que d’avoir l’un des meilleurs effectifs jamais assemblés, mais c’est un défi unique. »

La quête de titres n’est pas finie…

Un défi unique pour un sacre à la fois inoubliable et émouvant, après tant d’obstacles surmontés. « Le plus improbable » de tous les titres gagnés par Golden State, disait même Steve Kerr. Un titre qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler celui de 2015, compte tenu de l’ambiance qui règne dans le groupe.

« J’ai parlé aux joueurs du concept de « Strength in Numbers » et du contexte dans lequel nous étions il y a six ans. L’équipe de cette saison est construite sur le même moule » avouait l’entraîneur des « Dubs » à l’automne dernier. « La culture commence avec nous, mais tout le monde en profite, tout le monde peut briller et c’est ça qui est super », confirmait de son côté Stephen Curry fin mai.

Et il se pourrait que cette bague des Warriors en appelle d’autres dans les années 2020, quand on se souvient des mots du propriétaire Joe Lacob en début d’année 2022, juste après le retour de « la dernière pièce de sa construction », Klay Thompson.

« Notre objectif est d’être une grande équipe durant cette décennie. On a réalisé une grande décennie 2010, et maintenant, on veut refaire pareil. On a Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson pour encore quelques années à très haut niveau. Andre Wiggins n’a que [27] ans et, avec Jordan Poole, James Wiseman, Jonathan Kuminga et Moses Moody, on a beaucoup de talents à développer. »

Surtout que, comme aime à le rappeler Draymond Green, « personne n’a prouvé que [Golden State] pouvait être battu au complet ». C’est-à-dire quand le trio Curry — Thompson — Green est sur pied. « Tout est construit sur des années et des années d’expérience. L’alchimie que nous avons parle d’elle-même. Dès que l’on a pu se retrouver ensemble sur le terrain, c’était comme au bon vieux temps », expliquait Stephen Curry, concernant la triplette qu’il forme avec Klay Thompson et Draymond Green.

Car comme l’explique Thinking Basketball, avec le défenseur le plus dominant de sa génération (Draymond Green) mais aussi l’attaquant le plus influent (Stephen Curry), les Warriors ont les ingrédients de base du succès.