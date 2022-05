Les Warriors sur le chemin d’un rebond historique

Deux salles, deux ambiances. Dans le monde du sport, on peut vite passer de l’enfer au paradis ou inversement. Les Bulls après Michael Jordan ou les Celtics version « Big Three » l’ont prouvé. Mais rarement, voire jamais, on ne fait plusieurs voyages entre ces mondes, en si peu de temps.

Les dynasties prennent fin un jour ou l’autre : les Celtics de Bill Russell en 1969, ceux de Larry Bird en 1988, les Lakers de Magic Johnson en 1991 comme ceux de Shaquille O’Neal en 2004. Et il faut du temps pour reconstruire après les ruines.

On pensait que celle des Warriors s’était éteinte pendant les Finals 2019, avec la blessure de Klay Thompson et le départ dans la foulée de Kevin Durant. L’avis de décès avait même été confirmé en 2019/2020 avec 15 victoires et 50 défaites, soit le pire bilan de la ligue…

Trois ans plus tard, Golden State est à quatre victoires d’une nouvelle bague. Un nouveau trophée serait un exploit puisque qu’un confrère de l’AP nous apprend que jamais, dans l’histoire de la NBA, une équipe n’a été championne, puis a terminé avec le pire bilan de la ligue, avant de retrouver les sommets en moins de cinq ans.

La rétrospective est simple à faire : les Warriors ont été sacrés en 2018, ils étaient la pire équipe en 2020 et ils pourraient de nouveau être la meilleure en 2022.

Golden State serait même seulement la seconde franchise de l’histoire du sport américain à réussir cela. Seuls les Lions de Detroit en NFL ont connu un tel rebond, avec le titre en 1953, le pire bilan deux ans après et un nouveau sacre en 1957. Et depuis ce dernier titre, ils n’ont gagné qu’un seul match de playoffs en 65 ans…