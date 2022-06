Les Celtics ont trop parlé avec les arbitres

Ce fut un des mots d’ordre d’Ime Udoka, avant le début de saison régulière, lors de son arrivée à Boston : ne plus contester les décisions arbitrales. Le coach avait prévenu que c’était son travail de se plaindre aux arbitres, pas celui de ses troupes.

Il avait encore enfoncé le clou en playoffs, face aux Bucks, alors que ses joueurs étaient parfois moins concentrés en défense puisqu’ils parlaient aux hommes en gris.

Dans le Game 5 contre Golden State, les Celtics ont perdu leur calme et commencé à échanger avec les arbitres. Comme il l’avait fait dans le Game 2, Ime Udoka a plusieurs fois fait savoir qu’il n’était pas d’accord avec les décisions. Il a pris une faute technique pour cela et on l’a aussi vu en grande discussion avec l’arbitre Tony Brothers dans le dernier quart-temps.

« Il n’a pas aimé la façon dont je l’ai pointé du doigt », raconte le coach pour Mass Live, avant d’évoquer l’attitude générale de son équipe avec les arbitres dans cette cinquième manche. « Je trouve que ça a été un peu comme ça pendant toute la partie. Pas seulement en dernier acte. C’est sans doute quelque chose qu’on ne devrait pas faire autant, qu’on a trop fait. »

Al Horford est d’accord avec son coach. Les Celtics, qui ont déjà de nombreux soucis à régler en attaque, doivent avant tout se concentrer sur le terrain.

« Ce n’est pas notre meilleur visage », concède l’intérieur au sujet de ces discussions avec les arbitres. « Pendant les playoffs, j’ai l’impression qu’on a été capable d’éviter ça. Là, pour une raison qui m’échappe, ça nous a atteint. Ce n’est pas possible, on ne peut pas se laisser affecter par l’arbitrage. On doit passer à autre chose et être meilleur pour le Game 6. »