Pour Ime Udoka, les râleries de ses joueurs contre les arbitres coûtent cher

Ça peut sembler ironique après ses commentaires sur l’ultime coup de sifflet mais Ime Udoka a aussi pesté contre ses joueurs pour… avoir trop râlé contre les arbitres durant le Game 3 face aux Bucks.

La différence, c’est que ces râleries ont eu lieu pendant que le jeu se déroulait, et ont perturbé le repli défensif.

« On joue avec beaucoup de fierté, et on continue malgré ce qu’il se passe, comme on l’a fait durant ce match. Mais parfois, on a donné deux ou trois paniers parce que j’ai vu qu’on se plaignait aux arbitres. Ils en ont profité pour partir en contre-attaque et obtenir des 3-points, notamment Connaughton et Portis » explique le coach, qui répète depuis le début de la saison qu’il faut éviter de râler pendant les actions. « Malgré tout ce que les arbitres autorisent, il faut faire avec et garder notre sang-froid. S’ils sifflent de cette manière, de manière constante des deux côtés, nous devons jouer, ne pas râler sur les coups de sifflet et revenir en défense. »

Le coach a même appelé un temps-mort dans le premier quart-temps, très énervé, suite à un 3-points de Pat Connaughton, parce que Grant Williams avait oublié de se replier pour râler. Causant un déséquilibre.

« Sur cette action, où j’ai appelé un temps-mort, il a offert un 3-points alors que le match était à égalité, 13 partout, dans le premier quart-temps. C’était l’une de ces actions qui est ressortie, parce qu’il en a trop fait. Laisse-moi parler aux arbitres, laisse les adversaires râler, et continue de jouer. Nous acceptons volontiers l’aspect physique du jeu et nous ne voulons pas être l’équipe qui pleure à ce sujet » conclut-il ainsi.