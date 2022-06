Les Celtics toujours autant plombés par les ballons perdus

Les matches se suivent, se ressemblent et les mêmes questions reviennent sans cesse en conférence de presse pour les Celtics. Pourquoi Boston n’arrive pas à mieux contrôler le ballon en attaque, alors que chaque balle perdue devient une munition pour les Warriors ?

L’excellente défense de Golden State est évidemment en cause mais les joueurs de Boston n’ont parfois pas besoin d’aide pour manquer une passe ou forcer un dribble.

« Notre attaque a été statique et pas agressive », regrettait Ime Udoka en conférence de presse. « Les Warriors ont été les agresseurs en début de partie, notre spacing n’était pas bon. Comme ils étaient très physiques, on n’a pas su écarter le jeu. Il aurait fallu davantage bouger sans ballon. Quand on a pu mieux défendre, on a pu courir. »

Mais même dans le troisième quart-temps, quand les Celtics ont dominé et retrouvé leur jeu offensif, ils ont manqué de justesse avec cinq ballons perdus. Conclusion : neuf pertes de balle en premier acte, neuf de plus en seconde période, soit 18 au total.

« Beaucoup de nos ballons perdus viennent d’actions où on force face à une défense regroupée », continue le coach. « Jayson Tatum et Marcus Smart ont perdu 4 ballons, Jaylen Brown 5. Nos premières options offensives ont été parfois en difficulté. On a un problème, c’est évident, dans cette série, où dans certains quart-temps, l’attaque devient statique. On est à notre meilleur niveau quand le ballon circule simplement. Le troisième quart-temps l’a démontré. On pénétrait, on passait, ça fonctionnait et on obtenait des tirs ouverts, c’était magnifique. On joue bien donc, sauf qu’on baisse un peu le pied et notre mauvaise attaque se transforme en ballons perdus. »

16 pertes de balle ou plus : défaite assurée

Et le résultat est alors toujours le même dans ces playoffs. Quand les Celtics ont perdu 15 ballons ou moins, ils affichent un bilan de 14 victoires pour 3 défaites. Quand, comme pour le Game 4 et le Game 5 de ces Finals, ils montent à 16 ballons perdus ou plus, ils ne gagnent jamais : aucune victoire et six défaites !

« On doit réussir à transférer nos bonnes performances d’un match à l’autre. Pas seulement même, d’un quart-temps à l’autre », prévient Ime Udoka, qui a aussi évoqué la fatigue du duo Jaylen Brown – Jayson Tatum pour expliquer ce coup de mou en dernier acte. « On fait un troisième quart-temps à 35 points avec une excellente circulation de balle et des tirs ouverts, il faut continuer en quatrième. Il faut rendre hommage aux Warriors, ils ont été forts en défense. Mais on sait ce qui fonctionne pour nous et on doit le faire constamment. »

La frustration est logique chez les Celtics. Dans le Game 4, ils ont eu les possessions pour tuer le match. Sans succès. Là, dans cette cinquième manche, ils ratent leur entame mais parviennent tout de même à revenir dans le troisième quart-temps, celui qui était habituellement dominé par les Californiens depuis le début des Finals.

Ils sont même passés devant et, encore une fois, des balles perdues et une attaque en panne viennent noircir le tableau.

« Ils ont été agressifs en début de match, il faut le dire. Les Warriors ont fait un bon démarrage », concède Al Horford. « On a géré leur temps fort. On n’arrivait pas à mettre dedans en début de partie, mais la défense a tenu. En troisième quart-temps, on était les agresseurs. Notre défense nous donne une chance, mais évidemment, on ne peut pas perdre autant de ballons. C’est le plus important. Les joueurs avec le ballon doivent faire les bonnes lectures de jeu. C’est dur, mais il faut le faire. »

Les troupes de Boston sont désormais dos au mur, avec l’obligation de gagner deux matches de suite s’ils veulent remporter le titre. Ils savent que ce ne sera pas possible s’ils gâchent encore une quinzaine de possessions à domicile dans le Game 6. Leur survie passera par là.

« On doit être meilleur dans ce domaine. On est difficile à battre quand on ne perd pas le ballon, et clairement, on est facile à battre quand on le perd », résume parfaitement Jayson Tatum.