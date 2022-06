Les Celtics doivent limiter les erreurs qui donnent des munitions aux Warriors

Les Celtics avaient la balle de break. Mais un Stephen Curry exceptionnel (43 points) et une attaque enrayée dans les dernières minutes ont plombé Boston dans ce Game 4. Tous les joueurs l’ont remarqué après la défaite, le mouvement avait disparu offensivement, et au pire moment.

Sauf que, depuis le début de la série, ces moments ratés en attaque se transforment rapidement en points pour les Warriors de l’autre côté.

« Ils sont tellement forts pour profiter des erreurs », constate Jaylen Brown. « Ils en profitent. Dès qu’on fait une erreur, ils vont instantanément vouloir capitaliser dessus. »

Les Celtics ne peuvent pas se permettre de perdre en intensité offensive. Ils doivent bouger, c’est comme ça qu’ils font mal aux Warriors. Comment expliquer cette panne dans le « money time » de la quatrième manche ?

« Si j’avais la réponse, j’aimerais la partager avec tout le monde », répond Grant Williams. « Parfois, on s’éloigne de ce qui fonctionne car cela semble compliqué à faire, alors que c’est facile en réalité. Il faut parfois accepter une prise à deux pour créer des opportunités pour les autres. Quand on est devant au score, on ne peut pas se permettre de faire des erreurs bêtes, car ils reviennent avec. Dans le dernier match, on a plusieurs fois eu six points d’avance et, là, on perdait un ballon, on prenait un mauvais shoot ou on s’oubliait en défense. »

« On doit éviter qu’ils marquent des points comme ça : sur transition, sur des shoots ouverts ou après un rebond offensif. Si on le fait, on peut les tenir à 80-90 points »

L’idéal serait donc de limiter ces moments de flottement, en réduisant les ballons perdus puis en sécurisant davantage le rebond également, afin d’éviter de donner des points faciles en contre-attaque ou en seconde chance.

« Ce sont des absences. On n’a pas été l’équipe la plus disciplinée depuis le début de la série », regrette l’intérieur. « On doit éviter qu’ils marquent des points comme ça : sur transition, sur des shoots ouverts ou après un rebond offensif. Car c’est dur de gagner des matches ainsi. Dans le dernier match, on perd 16 ballons et on donne 16 rebonds offensifs : ça fait 32 opportunités qu’on peut leur retirer. Si on le fait, on peut les tenir à 80-90 points. »

Ime Udoka n’a ainsi pas voulu s’étendre sur la performance de Stephen Curry, qui ne change pas, selon lui, l’approche que les Celtics doivent avoir pour battre les Warriors.

« On ne joue pas à notre meilleur niveau en attaque et on parle beaucoup de Curry et de ses prestations. Mais dans nos victoires comme dans nos défaites, ils marquent de la même façon », analyse le coach de Boston. « Dans ce Game 4, on a eu plusieurs opportunités de mener de cinq, six ou sept points, mais de mauvaises attaques ou des ballons perdus ont permis aux Warriors de revenir. »

En clair, les Celtics seraient au-dessus dans ces Finals et seules des erreurs en attaquent empêchent les hommes en vert de plier la série.

« La différence avec les matches où on a fait l’écart est là : on saisissait nos opportunités. On était solide », constate ainsi Ime Udoka. « Face à cette équipe, dès qu’on est moins bien en attaque, qu’on gâche des possessions, ils reviennent très vite dans la partie. »