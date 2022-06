Et l’attaque de Boston s’est enrayée

Avec un bon début de rencontre, un deuxième quart-temps réussi et une résistance face au troisième quart-temps toujours capital des Warriors, les Celtics semblaient avoir fait l’essentiel pour se donner une chance de remporter ce Game 4 et de faire le break dans ces Finals 2022.

Ils ont même eu des opportunités de tuer la rencontre, notamment après un panier de Jaylen Brown en dernier quart-temps, suivi d’un lancer de Marcus Smart. Boston a alors cinq points d’avance (91-86) et 7:32 à jouer.

Mais quelque chose s’est cassé à ce moment-là puisque les troupes d’Ime Udoka vont terminer la rencontre avec seulement sept points inscrits en plus de sept minutes…

« Offensivement, on a calé », constate et regrette le coach des Celtics. « On a eu des bons tirs derrière l’arc, mais à part celui inscrit par Al Horford… Je ne vais pas dire qu’on a été statique, car on a eu des bons tirs. Mais j’aurais aimé qu’on aille plus à l’intérieur, qu’on pénètre plus. Mais il faut rendre hommage à Golden State, ils sont montés d’un cran en défense, quand ça comptait. On n’était pas aussi tranchant que d’habitude. »

L’entraîneur ne veut pas dire que son attaque a été statique, mais quand il analyse l’attitude de son groupe, ça y ressemble tout de même beaucoup.

« On a eu des opportunités, c’est évident. Mais dès qu’on avait cinq ou six points d’avance, on prenait de mauvaises décisions. Soit on s’est précipité, soit on ne bougeait pas et chacun regardait les autres. On veut aller vite en attaque et quand on ne peut pas, on reste un peu planté là, ne sachant pas vraiment sur qui s’appuyer. Quand on a bougé sans ballon, qu’il y a eu des mouvements, on a eu des très bons tirs. »

« Chacun regardait le porteur de balle, il n’y avait pas de mouvement, pas de circulation. On doit faire mieux »

Les mauvais choix de Jayson Tatum n’aident pas l’attaque de Boston non plus. Quand l’ailier cherche la faute ou dribble trop, cela facilite les choses pour Golden State. Mais personne n’avait une autre solution à proposer dans le « money time » face à la grosse pression défensive des Warriors, Klay Thompson haussant notamment le ton face à Jaylen Brown, et les Celtics ont oublié d’attaquer le cercle, de créer des décalages.

« On n’a pas bien exécuté nos systèmes en fin de rencontre. On a résisté en troisième quart-temps, mais ensuite, on n’a pas réussi à enchaîner. On doit bouger, c’est aussi simple que ça », explique Marcus Smart. « On a été un peu statique », ajoute Derrick White. « Chacun regardait le porteur de balle, il n’y avait pas de mouvement, pas de circulation. On doit faire mieux. »

Les Celtics ont donc terminé ce dernier quart-temps avec 19 points marqués à seulement 7/21 au shoot dont un vilain 4/13 à 3-pts, avec trois ballons perdus. Comme pour son coach, même s’il reconnaît les limites affichées par Boston, Al Horford sort de cette défaite avec des regrets.

« On n’a pas bien exécuté notre attaque contrairement au match précédent, vraiment pas », déclare l’intérieur. « On a pris quelques possessions pour acquis et on a vraiment été statique. Mais sinon, on était en bonne position, on a eu des opportunités. Mais dès le début, on n’a pas réussi à faire ce qu’on voulait. »