Jayson Tatum : « Ça dépend de moi, il faut que je sois meilleur »

Alors qu’il avait réussi à mieux finir près du cercle lors du Game 3, Jayson Tatum est retombé dans ses travers lors du Game 4 des Finals 2022. Il finit ainsi le match avec 23 points, 11 rebonds et 6 passes décisives, mais à 8/23 au tir, dont 4/15 à 2-points, et 6 pertes de balle.

« Ça dépend de moi, il faut que je sois meilleur », convient-il aisément. « Je sais que j’ai un impact sur le jeu d’autres manières, mais je dois être plus efficace, mieux shooter, mieux finir près du cercle. »

L’ailier explique déjà se projeter sur le Game 5, qui aura lieu lundi soir à Golden State.

Du côté d’Ime Udoka et de Marcus Smart, le discours n’a pas changé depuis le début des playoffs. Jaylen Brown est le puncheur des Celtics qui met les adversaires dans les cordes, mais Jayson Tatum doit les achever. Et c’est compliqué lorsqu’il n’arrive pas à finir ses actions près du cercle, et qu’il ne pèse pas dans le dernier quart-temps.

« Parfois, il cherche la faute », confirme son coach. « C’est une équipe qui ferme le jeu sur certains matchs. Il trouve les ouvertures. Il shoote au-dessus de deux ou trois joueurs. C’est l’équilibre entre être agressif, choisir ses spots et faire ce qu’il a fait les derniers matchs, en ressortant pour des tirs ouverts. C’est le thème récurrent pour ainsi dire : il va au panier, il est à la fois un marqueur et un meneur de jeu. Ils font un bon travail avec leurs rotations. Parfois, il cherche des fautes au lieu d’aller au bout. J’ai vu ça dans quelques matchs jusqu’à présent. »

Cette quête des fautes, qui n’arrivent pas, engendre des pertes de balle et de la frustration pour Jayson Tatum qui tourne à 45% de réussite à 3-points depuis le début des Finals (14/31) mais seulement 27% à 2-points (14/51).

« Il n’y a rien de mal à shooter un floater ou un tir à mi-distance, surtout quand tout le monde attend sous le cercle »

Pour Ime Udoka, c’est que son joueur se concentre peut-être trop sur le tir extérieur ou le cercle.

« Il ne faut pas qu’il refuse de prendre des 2-points. Quelques tirs en sortie de dribble, des trucs du genre, au lieu d’aller systématiquement au cercle. Ça ne doit pas être aussi manichéen que ça. On parle de cet équilibre, à quel point on s’appuie sur son scoring, et sa capacité à impliquer les autres. Parfois, cet équilibre le mène à prendre certains tirs, ou à trop pénétrer alors qu’il avait un bon tir, à 3-points ou à 2-points. Il n’y a rien de mal à shooter un floater ou un tir à mi-distance, surtout quand tout le monde attend sous le cercle. »

Marcus Smart fait en tout cas confiance à son camarade pour trouver des solutions.

« On lui fait constamment savoir qu’il faut continuer. Ce n’est pas la première fois qu’il est dans une mauvaise passe. Ce ne sera pas la dernière fois. Il doit s’en sortir. On lui fait confiance, on croit en lui. Il est fait pour ça. Jayson doit s’en sortir et nous devons faire notre travail pour l’aider. Mais, vous savez, étant le joueur qu’il est, ce sont les moments où il doit se réveiller et trouver des solutions. Il le fera. Nous ne savons pas quand ça arrivera, mais nous sommes sûrs que ça va arriver bientôt, et nous sommes là pour le soutenir. »