La fatigue du lièvre pour Jayson Tatum et Jaylen Brown ?

Jayson Tatum a plutôt bien répondu lors du Game 5 avec 27 points à 10/20 au tir, 10 rebonds et 4 passes mais ses airballs, ses lancers-francs ratés (2/6) et ses pertes de balle ont laissé une drôle d’impression visuelle.

L’ailier a ainsi bouclé le dernier quart-temps à 1/5 au tir, alors que Jaylen Brown bouclait cet ultime round à 1/4. Pourtant auteurs d’une énorme run dans le troisième quart-temps, les Celtics se sont donc écroulés dans le suivant, derrière leur duo de All-Stars… justement épuisés par l’effort fourni pour revenir dans le match ?

« Peut-être » répond Ime Udoka. « On les a laissés plus longtemps sur le terrain pour revenir dans le troisième quart-temps. Il semble que nos prises de décision aient pas mal faibli dans le dernier quart. Ça peut venir de ça. Mais on n’obtenait pas beaucoup de production de la part du banc. On est donc restés avec eux un peu plus longtemps, et ils nous ont ramenés, alors que les temps-morts étaient notre moyen d’obtenir du repos. »

C’est en effet la première fois des playoffs que Jayson Tatum et Jaylen Brown n’obtiennent pas un peu de repos dans le troisième quart-temps. Comme le lièvre dans la fable de La Fontaine, les Jay’s ont ainsi dû tout donner pour revenir dans la course, en disputant l’intégralité des deuxième et troisième quart-temps.

Jayson Tatum shoote à 56% dans le premier quart-temps… et 24% dans le dernier

Mais pour Ime Udoka, cette fatigue dans le dernier quart-temps est la conséquence du début de match raté de son équipe (24-8 après quasiment dix minutes de jeu), qui l’a obligé à tirer sur ses leaders pour revenir dans le match. Et l’entraîneur avait bien du mal à expliquer cette entame de match complètement manquée.

« Ce démarrage est difficile à expliquer. On manquait d’impact physique en début de match. Ils ont débuté en nous agressant, on avait du mal à finir dans la raquette. C’était assez clair », détaille-t-il. « 24-23 dans le deuxième quart-temps, on est plutôt bien revenu pour être suffisamment proches à la mi-temps. Évidemment, il y a eu le troisième quart-temps. Peut-être que la fatigue a joué un rôle dans le quatrième quart-temps. Mais le démarrage a été globalement raté. C’est difficile à expliquer. On est revenu. Des pertes de balle, des lancers-francs ratés, un peu trop de discussions avec les arbitres n’ont pas aidé non plus dans le quatrième quart-temps. »

Le coach refusait toutefois de mettre cette fatigue sur le compte des longues séries face à Milwaukee et Miami. Interrogés, Jayson Tatum et Jaylen Brown n’ont eux pas voulu s’épancher sur cette fatigue.

« J’ai eu quelques tirs qui étaient courts » consent le premier. « Je ne peux pas juste faiblir autant. Utiliser mes jambes. Forcément, on est un peu plus fatigué dans le quatrième quart-temps que dans le premier. Il faut avoir les jambes un peu plus solides sur certains de ces tirs. Pour se donner une chance. »

Pour Jayson Tatum, cette baisse d’efficacité au fil des minutes est devenue récurrente dans ces Finals. Dans la série, l’ailier tourne ainsi à 56% de réussite dans le premier quart-temps (14/25), 34% dans le deuxième quart-temps (11/32), 33% dans le troisième quart-temps (8/24) et seulement 24% dans le dernier quart-temps (5/21).