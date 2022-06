Calvin Booth a toute la confiance de Mike Malone

« On doit trouver un moyen d’être meilleurs. C’est à moi de le faire en tant que coach, mais c’est aussi en ajoutant des éléments susceptibles de nous aider. »

Pour l’assister dans cette mission, Mike Malone, conscient de l’importance de l’intersaison à venir pour les Nuggets, comptera beaucoup sur Calvin Booth. GM de la franchise jusqu’ici, celui-ci a été promu président des opérations basket en remplacement de Tim Connelly qui vient de prendre la direction des Wolves.

À l’instar de Nikola Jokic, le coach est tout sauf inquiet après ce changement dans l’organigramme. « Cela ne change rien », assure-t-il. « On a déjà quelque chose de positif en cours. En plus d’être une personne formidable, il est on ne peut plus prêt pour cette opportunité de diriger l’équipe à ce poste. Cela nous permet d’avoir une continuité. Le fait que Calvin et moi nous connaissions déjà permet de faire les choses en douceur. »

Mike Malone dit avoir apprécié ses premiers échanges avec son dirigeant depuis la promotion de ce dernier. « J’aime sa façon de voir les choses sur comment on peut améliorer l’équipe », rapporte le technicien, avant d’ajouter : « Je suis vraiment à l’aise avec Calvin, et je suis ravi pour lui qu’il ait cette opportunité. Il l’a méritée et je n’ai aucun doute sur le fait qu’il excellera à son nouveau poste. »

Mike Malone davantage investi dans les coulisses ?

Auprès de son dirigeant et du grand patron de la franchise Josh Kroenke, Mike Malone a dit être « là pour faire tout ce dont vous avez besoin – Draft, échanges, free agency. Après sept ans ici, je pense avoir une assez bonne idée de ce qu’on est, de nos forces, nos faiblesses et de la façon dont nous pouvons y remédier. »

En plus d’ajustements dans l’effectif, les Nuggets devront nommer un nouvel assistant après le départ de Jordi Fernandez vers les Kings.

Selon Mike Malone, ce technicien, qui aura déjà l’expérience du coaching et sera de préférence plutôt spécialisé sur la défense, devrait être nommé rapidement. Le coach le redit : ces départs autour du parquet ne changent « rien à ce qu’on fait et à ce sur quoi on se concentre pendant cette intersaison. Le spectacle doit continuer. »

De son côté, Calvin Booth s’est dit évidemment enthousiasmé par cette nouvelle mission. « Je ne ressens pas de pression. Je m’y suis préparé depuis que j’ai pris le poste de dirigeant avec La Nouvelle-Orléans en 2013. C’est une grande opportunité. On a un très bel effectif et un très bon coach. Donc, je suis impatient d’y être. (…) Je suis prêt à relever le défi et à répondre aux attentes qui seront formulées. » En l’occurrence, viser le titre.