Malgré la déception d’une élimination en cinq matches au premier tour contre les Warriors, les Nuggets savaient que, avec les absences de Jamal Murray et Michael Porter Jr, ils étaient plombés et ne pouvaient guère imaginer retrouver la finale de conférence comme dans la « bulle » en 2020.

Dès la fin du Game 5 à Golden State, la franchise avait ainsi les yeux rivés sur l’avenir, évoquant un « potentiel effrayant » avec le retour des blessés. De son côté, Tim Connelly, le président de la franchise, a assuré être prêt à sortir le chéquier pour viser le titre.

Michael Malone, lui, maintient que la clé de la réussite de Denver, ce sera sa capacité à entourer Nikola Jokic.

« C’est peut-être la plus importante intersaison, de mon point de vue, depuis que je suis ici », explique le coach des Nuggets depuis 2015, au Denver Post. « On a une fenêtre de tir, et elles ne sont pas ouvertes si longtemps. On a un phénomène de 27 ans qui sera, je l’espère, encore élu MVP. La franchise doit capitaliser là-dessus, sur ce joueur unique qu’est Nikola, et faire tout son possible pour l’entourer des meilleurs joueurs. Je sais qu’on va le faire. »

Et le MVP 2021 dans tout ça ? Peut-il véritablement encore faire mieux que 27.1 points, 13.8 rebonds et 7.9 passes de moyenne, et après être devenu le premier joueur de l’histoire de la ligue à compiler 2 000 points, 1 000 rebonds et 500 passes dans une saison régulière.

« Il peut devenir le premier joueur à cumuler 2 500 points, 1 300 rebonds et 900 passes », s’amuse Malone, avant de redevenir sérieux. « Je pense qu’il peut être un grand leader. Cela aurait un impact profond s’il voulait davantage parler, dans les bons et surtout dans les mauvais moments. »