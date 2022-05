Denver se mettra dans le rouge pour jouer le titre

Dans son histoire et depuis l’arrivée du propriétaire Stanley Kroenke à la tête de la franchise en 2000, Denver n’a payé la « luxury tax » qu’à trois reprises. La dernière fois, c’était lors de la saison 2009/10.

Autant dire que les Nuggets ont toujours su manœuvrer pour rester en dessous du seuil fixé en terme de masse salariale. Mais la donne va changer en 2022/23. À vrai dire, Denver est déjà au-dessus de la limite pour la saison prochaine, fixée à 149 millions dollars, et c’est dû à la prolongation signée par Michael Porter Jr. qui va débuter.

Les Nuggets sont déjà à 155 millions au compteur avec dix joueurs sous contrat, et ils vont vraisemblablement offrir un contrat supermax à Nikola Jokic, à hauteur de 255 millions de dollars. Même si la prolongation du Serbe ne prendra effet qu’à partir de 2023, la franchise du Colorado se prépare à être dans le rouge foncé pour les années à venir, ce qui ne semble pas poser de souci à Tim Connelly, le patron sportif du club.

Un mal pour un bien

Le GM de Denver s’est exprimé sur le sujet, expliquant que le propriétaire n’avait pas de problème avec cette dépense supplémentaire, dans la mesure où il dispose d’une équipe taillée pour se mêler à la lutte pour le titre.

« Je pense que le propriétaire a été cohérent. Si l’équipe est suffisamment bonne, il paiera en conséquence » a-t-il expliqué. « Donc je ne pense pas que ça constituera un quelconque problème à l’avenir. On est vraiment en train de dépenser beaucoup. C’est un privilège, et un malheur en même temps, puisque si tu dépenses autant, ça signifie du même coup que tu as de très bons joueurs. Les chiffres grimpent très vite, et ça va continuer comme ça à l’avenir. Donc le propriétaire est clairement conscient de l’aspect financier, de ce qu’on vise et de la façon dont ça pourrait avoir un impact sur l’équipe ».

Avec les retours de Jamal Murray et Michael Porter Jr, espérés en bonne santé pour épauler Nikola Jokic, et de possibles renforts supplémentaires au cours de l’été, Denver aura en effet de quoi jouer les premiers rôles.

LEXIQUE

– Luxury tax : en NBA, le salary cap n’est pas strict, et la NBA autorise les franchises les plus riches à dépasser le seuil fixé avec une marge de tolérance d’environ 20%. En l’occurrence, l’an prochain, les franchises auraient normalement pu dépenser jusqu’à 149 millions de dollars. Ensuite, pour chaque dollar dépensé au-dessus de ce plafond, les franchises doivent verser la « luxury tax » à la NBA. Une sorte d’impôt qui peut coûter très cher, et les candidats au titre paient généralement chaque année plusieurs dizaines de millions de dollars. Une somme reversée ensuite aux franchises, bonnes élèves, qui n’ont pas payé la « luxury tax ».