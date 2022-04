Le MVP de la nuit | La performance unique de Nikola Jokic

Invité sur ESPN hier, Rudy Gobert a été interrogé sur son MVP de la saison. Et le pivot tricolore a donné son vote à son homologue serbe des Nuggets, le tenant du titre en personne, Nikola Jokic.

Le géant serbe a en tout cas renforcé sa candidature hier soir, en portant son équipe à bout de bras vers une nouvelle victoire. Et une victoire synonyme de 6e place à l’Ouest et donc de qualification officielle pour les prochains playoffs, pour la quatrième année de suite à Denver.

Mieux encore, sur un panier typique de son jeu aussi baroque qu’efficace dans la peinture, le Joker est devenu le tout premier joueur de l’histoire de la Ligue à cumuler 2 000 points, 1 000 rebonds et 500 passes sur une seule saison. Sous une ovation de son public qui a lui aussi donné son vote unanime : « MVP, MVP, MVP ! »

« On avait besoin de cette victoire, c’était le match le plus important de la saison », a réagi Nikola Jokic après la victoire contre Memphis. « On ne voulait pas décider de notre destin au tout dernier match de la saison, surtout face aux Lakers. Je suis juste heureux de cette victoire qui a été plus facile que prévu au final. »

Mal engagés, les Nuggets ont effectivement raté leur début de match, du simple fait que Nikola Jokic était aux soins, après avoir reçu un coup de coude involontaire de Jaren Jackson Jr. dès la première minute du match. Une fois remis en selle, avec un improbable bandeau rouge assorti à ses chaussures, le « Joker » a pu relancer les siens, sur un 20-3 qui a propulsé les Nuggets en fin de premier quart.

Monstre de productivité avec une nouvelle perf’, à 35 points, 16 rebonds, 6 passes et 4 interceptions, Nikola Jokic a de nouveau préféré détourner l’attention vers son équipe et son coaching staff. Mais c’est bien lui le moteur, et l’âme, de son équipe qui devrait défier les Warriors ou les Mavericks au premier tour des prochains playoffs.

« Je tiens à remercier mes coéquipiers, et les entraîneurs évidemment aussi. C’est un effort collectif même si c’est moi qui en récolte ici les fruits, et je veux les remercier pour ça. C’est bien et j’aimerais le faire encore une ou deux fois de plus mais je ne sais pas. Je profite du moment… Maintenant, place aux playoffs. »