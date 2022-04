Les Nuggets pensent déjà à la saison prochaine et « leur potentiel est effrayant »

« Incroyablement fier. » Le parcours de ses Nuggets est déjà terminé, à l’issue d’un Game 5 remporté par les Warriors, mais Mike Malone ne manque pas de féliciter ses joueurs pour leurs efforts fournis. « Je ne pourrais pas être plus fier d’un groupe qui aurait pu s’écrouler après le troisième match », note le coach en référence à ce match charnière dans la série, où son équipe a vraiment commencé à combattre.

« Personne ne nous donnait une chance de gagner cette série. Beaucoup de gens ont dit que ce dernier match allait être une débâcle, qu’on allait se faire exploser. Ce n’est pas notre genre », poursuit le coach, avant d’ajouter : « Lors des matchs 3, 4 et 5, on s’est donné une chance chaque soir. »

Une défaite de cinq points lors du Game 3, une autre de quatre cette nuit… Les hommes du Colorado n’affichent pourtant aucun regret dans leurs déclarations d’après-match. Mais évidemment qu’avec un effectif au complet, cette série n’aurait sans doute pas été bouclée en cinq manches par les Californiens.

Alors malgré la déception d’être en vacances prématurément, les Nuggets peuvent aussi se projeter sur demain avec les retours attendus des deux grands absents de cette série et cette saison, Jamal Murray et Michael Porter Jr. « C’est effrayant d’y penser », livre Mike Malone qui n’a pas oublié la blessure au genou de son meneur, en avril 2021, sur le parquet de ces mêmes Warriors. Alors qu’à l’époque, les Nuggets pensaient « avoir une chance légitime de gagner le titre ».

Les stats de Jamal Murray… consultées dans la nuit

À ce malheur s’est ajouté celui de Michael Porter Jr., gravement touché au dos. Denver s’est ainsi retrouvé à jouer, comme le dit son coach, « sans deux joueurs qui méritent le contrat maximum qui nous ont aidés à passer le premier tour ces trois dernières années. Une fois qu’ils seront de retour et bonne santé, cela va faire de nous une équipe plus riche et plus talentueuse. Je suis très enthousiaste à ce sujet, vraiment. Je pense que l’avenir des Denver Nuggets est très, très brillant. »

Mike Malone, qui rappelle que retrouver le Jamal Murray d’avant sa blessure prendra du temps, raconte qu’un soir où il ne trouvait pas le sommeil, il a regardé, vers 3 heures du matin, les stats de son meneur dans la « bulle ». « Je sais qu’il avait été bon, mais on oublie parfois à quel point il l’avait été », souligne le technicien en référence aux 26,5 points de moyenne de son meneur durant ces playoffs, dont son premier tour de feu (près de 32 points) face au Jazz de Donovan Mitchell.

Michael Porter ? Dix matches lors des phases finales l’an dernier à 17 points et 6 rebonds de moyenne. « Et surtout un gros volume de tirs à 3-points. L’adresse aux tirs comble tellement de choses. Jamal et Michael peuvent le faire. Je ne veux pas m’attarder davantage sur eux. Les gars qui ont joué toute la saison, qui ont tout donné, qui nous ont mis dans cette position, méritent beaucoup d’amour et de respect. »

Deux « superstars » en moins

Comme le dit Monte Morris, leur absence a aussi permis à d’autres joueurs de se révéler. Le meneur prend ainsi en exemple son remplaçant, le rookie Bones Hyland, qui n’aurait pas été autant responsabilisé avec Jamal Murray en short.

À voir donc ce que ces Nuggets au complet seront capables d’accomplir. Comme son coach, DeMarcus Cousins, qui ne sait pas encore s’il sera de l’aventure, parle d’un « potentiel effrayant. C’est une autre raison pour laquelle nous sommes si fiers de ce groupe. On a joué sans deux superstars, face à l’une des équipes les plus dominatrices de cette dernière décennie. Cela semble bien sur le papier mais on doit tout mettre en place. On verra ce qui se passera. »

Même enthousiasme mêlé de prudence du côté de Nikola Jokic. « Avons-nous du talent ? Oui. Est-ce qu’on peut faire quelque chose ? On peut voir dans la ligue que des ‘super teams’ se forment et n’y arrivent pas, disons-le comme ça. Nous avons du talent, des joueurs, des atouts. La seule chose est de savoir si nous allons fonctionner ensemble. On ne peut pas le savoir tant qu’on ne commence pas à jouer. »-