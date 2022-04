Stephen Curry et les Warriors éliminent les Nuggets d’un immense Nikola Jokic

Denver avait joué le match parfait pendant trois quart-temps. Ils avaient contrôlé le tempo, dominé les débats mais ils ont manqué de jus pour finir le match, laissant Nikola Jokic seul face au collectif des Warriors. Mené de 8 points à l’entame du dernier quart-temps, Golden State a débuté par un 16-6 pour reprendre l’avantage et n’a plus revu les Nuggets.



Avec Stephen Curry de retour dans le cinq de départ à la place de Kevon Looney, les Warriors démarrent avec leur fameux Fast Five. Ils commencent par un 7 sur 9 aux tirs pour prendre sept points d’avance puis restent muets pendant près de quatre minutes face à la défense alerte de Denver, permettant à Nikola Jokic et à un Aaron Gordon agressif de garder les Nuggets en embuscade (30-25). Les deux attaques peinent, le rythme ralentit, et ça réussit aux Nuggets. Ils passent devant sur un 3-points de Will Barton mais Klay Thompson met les deux équipes dos à dos juste avant la pause (48-48).

Dans un Chase Center endormi, les Warriors continuent de déjouer et Denver en profite. Ils débutent le troisième quart-temps par un 16-6 pour prendre dix points d’avance (64-54). Comme souvent, c’est l’activité de Draymond Green, ainsi qu’un passage en zone 2-3, qui réveillent Golden State. Green se montre plus agressif balle en main, provoque deux fautes de Jokic, et trouve deux fois Stephen Curry à 3-points pour ramener les Warriors à -1 (71-70). Ils repartent toutefois de zéro en offrant rebond offensif sur rebond offensif aux Nuggets. Will Barton et DeMarcus Cousins font mouche de loin sur des seconde et troisième chances et Denver repart de l’avant (78-70).

Après un super passage de DeMarcus Cousins, Nikola Jokic revient en jeu et écope immédiatement de sa cinquième faute. Les Warriors en profitent alors pour terminer un 16-6 avec un tir primé de Gary Payton II qui leur donne l’avantage (86-84). Alors que les deux équipes manquent de jus, Stephen Curry et Nikola Jokic se rendent coup pour coup (90-90). Malheureusement pour Denver, c’est Aaron Gordon qui craque le premier en perdant un ballon qui débouche sur un lay-up musclé de Curry qui donne quatre longueurs d’avance aux Dubs avec 90 secondes à jouer (94-90). Malgré tous les efforts d’un Nikola Jokic incroyable, Gary Payton II et Stephen Curry terminent le boulot pour envoyer Golden State au second tour !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Aaron Gordon et les Nuggets dictent le tempo et donnent le ton. Les trois premières possessions de la rencontre pour les Nuggets ont annoncé la couleur. Comme lors du Game 4, Aaron Gordon était déterminé à attaquer le cercle. Trois « drives », trois fautes provoquées sur Draymond Green, Andrew Wiggins, et Klay Thompson. L’ailier de Denver comptait sept lancers-francs en premier quart temps, et son équipe a terminé la première mi-temps avec vingt lancers-francs contre seulement sept aux Warriors. Les Nuggets ont joué le rôle de l’agresseur et Golden State a subi, jamais capable de réellement prendre le contrôle du match ou d’accélérer le rythme.

– Les Warriors se tirent une balle dans le pied. Alors que le duo Draymond Green – Stephen Curry était parvenu à ramener les Warriors à -1 après avoir été mené de 10, ils vont rater l’occasion de reprendre l’avantage en laissant deux rebonds offensifs aux Nuggets qui se transforment en un 3-points de Barton. Les Dubs vont faire la même erreur lors des deux possessions suivantes, permettant à Denver de reprendre huit points d’avance. En tout, les Nuggets prendront 6 rebonds offensifs dans le troisième quart-temps qu’ils transformeront en huit points.

– Un final Stephen Curry – Nikola Jokic. Têtes d’affiche de cette série, Stephen Curry et Nikola Jokic nous ont offert un final digne de leur statut de MVP. Les deux stars se sont rendu coup pour coup. Jokic a marqué 12 points, dont plusieurs floaters incroyables alors que Curry a lui marqué 11 points, dont plusieurs drives musclés, et délivré deux passes décisives. Ces dernières ont fait la différence entre les Warriors et les Nuggets. Si Stephen Curry a pu compter sur Gary Payton II et Klay Thompson pour le seconder, Nikola Jokic a lui été beaucoup trop esseulé, soit le symbole de cette série et de la saison des Nuggets.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. Décisif en fin de match, Stephen Curry a marqué 20 de ses 30 points après la pause dont onze dans les dernières minutes du match pour valider la victoire de son équipe. Il a également distribué 5 passes décisives, pris 5 rebonds, mais perdu 5 ballons.

✅ Nikola Jokic. À l’instar de Curry, Joker a lui aussi marqué 30 points, dont 18 en deuxième mi-temps. Il y a ajouté 19 rebonds, 8 passes, et 6 pertes de balles. Bien que touché à la cuisse, le Serbe était partout et a simplement manqué d’aide tout au long de la série.

✅ Gary Payton II. Steve Kerr a pioché la bonne carte en optant pour Gary Payton II en deuxième mi-temps. L’arrière a marqué 10 points en dernier quart-temps, dont deux tirs primés décisifs pour venir épauler Curry. Il a également été décisif en défense.

✅ DeMarcus Cousins. La doublure de Jokic a répondu présent cette nuit. Avec le problème de faute du Joker, l’ancien Warrior a joué les bulldozer en attaque pour amasser 19 des 23 points des remplaçants des Nuggets. C’est son record en carrière en playoffs.

✅ ⛔Draymond Green. Green a sonné le réveil de son équipe en milieu de troisième quart-temps. Il a de nouveau été essentiel dans la victoire de son équipe mais il aurait dû donner le ton d’entrée de jeu pour éviter aux Warriors de jouer avec le feu.

⛔ Jordan Poole. Pour le deuxième match de suite, Poole a été en difficulté face à l’agressivité défensif des Nuggets. Il a terminé à 3/10 aux tirs et a été ciblé en défense.

⛔ Le banc des Nuggets. À l’exception de DeMarcus Cousins, les remplaçants de Mike Malone n’ont rien offert à leur équipe. Ils n’ont d’ailleurs marqué aucun panier (0/10 aux tirs) ! Seul Bones Hyland a marqué quatre lancers-francs.

LA SUITE

Golden State défiera les Grizzlies ou les Timberwolves en demi-finale de la conférence Ouest.