Après le « cinq de la mort », voici le « Fast Five »

Après le « cinq de la mort » du milieu des années 2010 ou encore le « Fab Five » de Michigan dans les années 90, voici le « Fast Five ». C’est une expression apparue cette nuit sur les réseaux sociaux pour désigner ce nouveau cinq « small ball » mis en place par Steve Kerr. On le rappelle, il se compose de Jordan Poole, Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Draymond Green. Dans le Game 1, il avait assommé le match en fin de première mi-temps avec un 18-4. Dans le Game 2, rebelote !

Il reste six minutes en première mi-temps et les Nuggets mènent 43-35 quand Steve Kerr décide d’aligner son « Fast Five ». En 140 secondes, ce cinq va signer un 12-0, et ça court et ça tire dans tous les sens. Les joueurs sont synchronisés. Les vagues successives où les paniers s’enchaînent… En six minutes, ils vont signer un 22-8.

Un style connu, avec de nouvelles têtes

Dans le troisième quart-temps, Steve Kerr va varier les plaisirs avec Otto Porter Jr. à la place de Jordan Poole ou de Klay Thompson. Mais le résultat est le même, et les Warriors vont inscrire 44 points dans le 3e quart-temps. Jamais depuis que Steve Kerr a pris en main l’équipe, ils n’avaient inscrit autant de points dans un quart-temps.

Le coach a d’abord été interrogé sur l’avantage de jouer avec deux créateurs, capables de pénétrer et de shooter de loin, comme Stephen Curry et Jordan Poole.

« C’est énorme… C’est énorme… » répète-t-il. « On espérait en arriver à ce point cette année simplement pour voir à quoi ressemblerait ce groupe. Je parle de Draymond, avec Klay, Steph et Jordan. Dans ces deux premiers matches, Wiggs a aussi joué un rôle important, pour terminer chaque première mi-temps. On avait ce cinq en tête… et on a plus ou moins joué de cette façon pendant de nombreuses années, vous savez, avec Draymond en cinq, et nous avons eu quelques variations avec Kevin Durant et avant cela Harrison Barnes, tandis que Andre Iguodala a toujours fait partie de ce groupe. Résultat, Klay, Steph et Draymond sont incroyablement à l’aise dans ce style. C’est le même style. C’est juste des ajouts différents avec ce trio. »

Difficile de comparer les anciens « cinq de la mort » et ce « Fab Five » mais Andrew Wiggins a repris le rôle d’Harrison Barnes, et Steve Kerr vante ses qualités de défenseur et de rebondeur.

« Il est vraiment très complémentaire de ce groupe. Il a marqué quelques paniers à 3-points au début du match, quand nous étions en difficulté, et c’était important. Quand on regarde ce cinq avec Jordan, Steph et Klay, ils attirent tellement l’attention qu’Andrew va avoir des shoots, de l’espace pour pénétrer. On l’a vu dans le premier match, et moins ce soir, parce que les gars ont mis leurs tirs avant même que la balle n’arrive à Wiggs. Mais je pense qu’il a conscience que c’est une bonne situation pour lui. Cette saison, il a eu un rôle énorme des deux côtés du terrain, et ce soir, il termine avec un +/- de +24. Il fait son boulot et je pense qu’il en tire profit aussi. »

Une efficacité incroyable : + 129 points d’écart sur 100 possessions !

En face, Mike Malone a conscience que ce cinq a fait exploser son équipe par deux fois. À chaque fois, une simple séquence de cinq minutes a permis aux Warriors d’inverser le cours du match, et même quand on est prévenu, c’est compliqué de résister.

« Le défi, c’est que vous avez trois gars qui sont capables de marquer 30 ou 40 points. Jordan Poole a marqué 30 points au premier match, il en a marqué 29 ce soir. Steph Curry est le meilleur sixième homme de tous les temps en playoffs » lance le coach des Nuggets. « Ils ont sorti un gars comme ça du banc, qui inscrit 34 points, avec cinq paniers à 3-points, et ensuite il y a Klay Thompson. On se retrouve avec trois joueurs qui peuvent se débrouiller seuls et qui font un excellent travail de passes, de coupes, de déplacements et d’actions pour les autres. J’ai appris il y a longtemps que le gars le plus dangereux sur le terrain est celui qui vient de passer la balle, et Steph Curry en est l’incarnation. Il le fait depuis des années. Il donne la balle, vous vous relâchez et il file vers un autre écran, et il vous le fait payer. Et Jordan Poole, sa doublure, a été attentif, il a appris ses leçons et il joue de la même façon. Ces trois-là sur le parquet avec un Wiggins et un Green sont très, très efficaces. »

La preuve en chiffres : en 11 minutes, ce cinq affiche un +/- de +29 avec une efficacité offensive de 204 points sur 100 possessions, une efficacité défensive de 75 points encaissés sur 100 possessions. Ce qui donne un différentiel de 129 points sur 100 possessions !!!