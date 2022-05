Les Kings piquent un assistant coach aux Nuggets

Maintenant qu’il est coach des Kings, Mike Brown doit désormais constituer son équipe d’assistants. Pour le premier d’entre eux, il est allé chercher une vieille connaissance puisque la franchise de Sacramento annonce l’arrivée de Jordi Fernandez sur le banc, comme « head coach » associé.

Cet Espagnol de 39 ans est passé par Cleveland entre 2009 et 2016, alors lancé sur le banc par Mike Brown, dont il sera désormais le bras droit en Californie. Dans l’Ohio, il était en charge de la formation des jeunes puis, plus tard, les dirigeants lui donneront même les clés de l’équipe de G-League.

En 2016, il part pour Denver et devient assistant de Michael Malone. Cela faisait donc six saisons qu’il était aux côtés des Nuggets, où il était très apprécié.

Lors des Jeux olympiques de Tokyo, Jordi Fernandez était également dans le staff de Mike Brown pour le Nigeria.

Coach Brown makes his first coaching hire, bringing on Jordi Fernandez from the Denver Nuggets as his Associate Head Coach. 👑 pic.twitter.com/g69XkD29g0

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) May 18, 2022