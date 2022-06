Charles Lee sera le nouveau bras droit de Mike Budenholzer

Darvin Ham engagé par les Lakers, Mike Budenholzer a perdu un nouvel assistant, quelques années après avoir déjà perdu Taylor Jenkins, devenu le très bon entraîneur des Grizzlies.

Comme souvent à Milwaukee, on ne change pas un staff qui gagne, et selon The Athletic, Mike Budenholzer a choisi de promouvoir Charles Lee, qui devient son « associate head coach ». Ce sera en quelque sorte son premier adjoint, et ça devrait s’accompagner d’un nouveau contrat.

À l’image d’un Darvin Ham justement, ou d’un Ime Udoka avant qu’il ne soit engagé par les Celtics, Charles Lee effectue chaque année des entretiens pour devenir « head coach », et cette saison, il s’est entretenu avec les Lakers, les Kings, les Hornets, et le Jazz.

D’ailleurs, il est toujours sur la liste des candidats pour remplacer Quin Snyder à Utah. Ce qui signifie que Mike Budenholzer devra attendre avant d’être certain de pouvoir compter sur lui la saison prochaine.