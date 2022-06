À dépenser sans compter, les Warriors agacent la concurrence

Si certaines équipes comme le Thunder de cette année sont parfois contraintes de verser des primes à leurs joueurs, car elles n’ont pas assez dépensé d’argent en salaires, d’autres équipes comme les Warriors de cette année également sont contraintes de verser une sorte d’impôt appelé « luxury tax », car elles ont dépensé trop d’argent en salaires.

En l’occurrence, avec une masse salariale de près de 179 millions de dollars (la plus élevée de NBA), Golden State doit s’acquitter cette saison d’un montant record de 170.3 millions de dollars, qui correspond donc à cette fameuse « luxury tax ». Ce qui est tout sauf un problème pour les dirigeants de la franchise, prêts à tout financièrement pour gagner et qui pourraient même se mettre encore dans le rouge, s’ils prolongent Jordan Poole cet été. Sans compter les dossiers Kevon Looney, Otto Porter Jr, Gary Payton II ou même Andrew Wiggins, pour ne citer qu’eux.

Pour autant, ESPN a rapporté dans la semaine que certaines équipes rivales commençaient à se plaindre en coulisses des pratiques des puissants Warriors sur le plan financier. Eux qui n’ont aucun mal à se mettre dans le rouge pour un titre et qui peuvent aussi compter sur leur Chase Center pour maximiser les profits, avec une campagne de playoffs qui pourrait leur rapporter jusqu’à 100 millions de dollars, à elle seule. Et ainsi compenser (en partie) les dépenses liées à la « luxury tax ».

Un succès avant tout construit grâce à la Draft

Du côté de Golden State, on n’a toutefois que faire des critiques qui peuvent être émises, car la construction de l’effectif est plutôt propre et louable d’après Bob Myers, GM des « Dubs » depuis le printemps 2012.

« Sur ce point, je pense que vous devriez être autorisé à dépenser de l’argent sur vos propres joueurs », explique-t-il sur les ondes de 95.7 The Game. « Ce que je veux dire, c’est que nous avons drafté beaucoup de ces joueurs et que nous les avons développés. Ce n’est pas comme si nous les avions signés à la free agency et que nous avions construit une équipe de cette façon. Larry Riley est celui qui a drafté [Stephen] Curry. Je suis celui qui a drafté Klay [Thompson], Draymond [Green] et [Jordan] Poole. Nous avons mis en place un échange pour [Andrew] Wiggins, alors que personne ne voulait de lui. Personne ne disait rien à ce moment-là. »

Difficile de contredire Bob Myers quand on sait que, au-delà d’avoir uniquement drafté leur triplette Stephen Curry — Klay Thompson — Draymond Green, les Warriors ont également sélectionné Kevon Looney (2015), Jordan Poole (2019), James Wiseman (2020) puis Jonathan Kuminga et Moses Moody (2021) à la Draft. Des joueurs qui font toujours partie intégrante de leur effectif et donc de la rotation de Steve Kerr.

Et c’est justement ce qui pousse le GM de Golden State à ne pas se soucier de tout ce qui peut se dire autour de sa franchise, certes présente dans un gros marché (San Francisco).

« Ma réponse à tout ça serait : ‘Si vous draftez vos joueurs et que vous les développez, vous devriez être capable de les payer sans même avoir potentiellement de taxe à régler’ », ajoute-t-il ainsi. « C’est un peu différent. Tout le monde part du même pied d’égalité à la Draft, tout le monde peut drafter sauf si tu échanges ces choix. Il n’y a pas d’histoire de petit ou de gros marché. Il s’agit de déterminer comment bien faire les choses puis de développer. Je pourrais un peu mieux comprendre [les critiques] si nous étions dans une situation où nous avons signé nos joueurs via la free agency, mais ce sont nos joueurs, nous avons connu des hauts et des bas avec eux. »