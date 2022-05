Le Chase Center, l’autre grande fierté du propriétaire des Warriors

L’Oracle Arena avait vécu des ultimes saisons inoubliables puisque de 2015 à 2019, la salle des Warriors accueillait chaque année les Finals. Forcément, le départ de cette salle mythique et la saison catastrophe de 2019/2020 avaient difficilement lancé la nouvelle aventure au Chase Center.

Trois ans plus tard, la franchise est de nouveau en finale NBA et sur le chemin d’un rebond historique. Dans un nouvel écrin donc, à San Francisco, qui est la fierté de Joe Lacob.

« Je suis aussi fier du Chase Center que de cette équipe », déclare le propriétaire des Warriors pour NBC Sports. « Je ne peux pas dire à quel point ce fut difficile d’en arriver là. On a mis sept ans et, dans cette ville plus qu’ailleurs, ce fut compliqué. Et comme on le sait, ce fut avec de l’argent privé. Et de ça, j’en suis fier. On n’a pas pris d’argent de la police, des pompiers ou des services sociaux. On est véritablement fier de ça. »

La construction, c’est le fond en quelque sorte. Et si la forme est évidemment réussie, la salle a encore besoin de prendre quelques années.

« Le résultat ? Pour moi, il est génial », poursuit Lacob. « Chaque soir, dès que je viens dans cette salle, j’ai des frissons. J’adore et les joueurs aussi l’aiment. Depuis 50 ans, je vais voir des matches. J’ai connu toutes les salles du monde. Et, selon moi, aucune n’est meilleure que celle-là, que le Chase Center. Elle a simplement besoin de vécu, pour avoir l’histoire de l’Oracle ou d’un endroit comme le Madison Square Garden. »



Des grands joueurs sous les couleurs des Warriors, des saisons mémorables, des matches de playoffs, des Finals et des titres, c’est le cocktail parfait pour faire entrer le Chase Center dans les cœurs, comme l’Oracle Arena l’a fait pendant des décennies.

« Je vais donner une statistique qui est pour moi la plus hallucinante », prévient Joe Lacob, propriétaire de la franchise depuis 2010. « Les Celtics sont géants, mais Jerry Buss a été propriétaire des Lakers pendant 33 ans (de 1979 à son décès en février 2013). Savez-vous le nombre de Finals qu’il a faites en 33 ans ? 16 ! C’est remarquable. Nous, on est à 6 Finals en 12 ans et j’aime beaucoup ce pourcentage de 50 %. Va-t-on continuer sur ce rythme ? Je ne sais pas. Mais je peux vous assurer qu’on va tout faire pour. »