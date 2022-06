Si le départ de Kevin Durant vers les Nets n’avait rien de surprenant en 2019, la qualification des Warriors pour les Finals dès 2022 l’est beaucoup plus. Surtout qu’ils possédaient le pire bilan de la ligue, il y a encore deux ans…

Mais Golden State n’est pas l’une des franchises les mieux gérées de NBA par hasard. Et, au lieu de rester impuissants à regarder leur double MVP des Finals (2017, 2018) s’en aller sans rien faire, les dirigeants des « Dubs » ont judicieusement préparé « l’après-Durant » grâce à un scénario bien ficelé.

Contrairement à d’autres, Kevin Durant n’a ainsi pas quitté les Warriors en laissant un champ de ruines derrière lui. Ainsi, c’est dans le cadre d’un « sign-and-trade » que le futur ailier Hall of Famer a rejoint Brooklyn (avec un choix de Draft 2020 protégé), en plein mois de juillet 2019. En échange, Golden State a pu récupérer Treveon Graham, Shabazz Napier et surtout D’Angelo Russell, alors All-Star.

Sept mois plus tard, ce même D’Angelo Russell finirait ensuite par prendre la direction des Wolves (en compagnie de Jacob Evans et Omari Spellman), contre un certain Andrew Wiggins, désormais All-Star, et un premier tour de Draft 2021, qui deviendrait Jonathan Kuminga.

Kevin Durant et Brooklyn, à la base du retour de Golden State

Avec le recul, on peut voir que la manœuvre a transformé Kevin Durant en Andrew Wiggins et Jonathan Kuminga, et les Warriors ont également économisé 20 millions de dollars. Mais leurs dirigeants se sont démenés pour en arriver là et tout s’est joué en pleine nuit, entre New York et Los Angeles, sur les coups de 3-4 heures du matin.

« Il y avait beaucoup de variables, beaucoup d’éléments en jeu », se souvient Bob Myers, le GM de Golden State. « Pouvions-nous échanger [Andre] Iguodala pour faire de la place [dans nos finances] ? Pouvions-nous négocier un accord avec [D’Angelo] Russell, qui finirait par obtenir un contrat max, et était-il ouvert à l’idée de nous rejoindre ? Kevin [Durant] était-il ok avec tout ça ? Idem pour Brooklyn ? »

À l’arrivée, ce sont les Nets et Kevin Durant qui tenaient en quelque sorte le destin des Warriors entre leurs mains…

« Brooklyn aurait pu refuser, Kevin [Durant] aurait pu refuser. Nous leur en sommes reconnaissants, car ça nous a donné une chance », ajoute Bob Myers à ce sujet, qui a toujours entretenu une bonne relation avec « KD ».

Une période particulièrement stressante, donc, dans les bureaux de Golden State. Mais tel était le prix à payer pour éviter de se retrouver sans rien, une fois Kevin Durant parti. Car son départ était inévitable et il valait mieux réagir, pour ne pas « gaspiller » les dernières années du « prime » de Stephen Curry.

« Bob [Myers] mérite tout le crédit pour ça », confie Joe Lacob, le propriétaire majoritaire de la franchise de San Francisco, la semaine dernière. « Il se demandaient quelles étaient les options si [Kevin] Durant venait à partir. Lui et moi, nous pensions de manière assez forte qu’il pourrait [nous quitter]. Finalement, tout dépendait de l’endroit où il atterrirait. Nous avons essayé de prévoir les choses : s’il partait aux Knicks, que pourrions-nous récupérer dans un ‘sign-and-trade’ ? Idem s’il partait aux Nets ? Nous avions une idée assez vague de la possibilité de conclure un ‘sign-and-trade’, mais nous espérions secrètement qu’il aille à Brooklyn. »

Le pari D’Angelo Russell, osé mais nécessaire

Il faut dire que, contrairement aux Knicks, les Nets possédaient quelques joueurs susceptibles de plaire aux Warriors. Comme D’Angelo Russell, alors dans la forme de sa vie (All-Star 2019), encore jeune (23 ans), qui évolue à un poste (meneur) très en vogue actuellement et dont les qualités en attaque sont parfaites pour la NBA moderne.

« Sans [ce transfert pour D’Angelo Russell], nous aurions été confrontés à une saison où nous aurions eu Andre [Iguodala], ce qui aurait été bien, mais où nous n’aurions pas eu beaucoup de monnaies d’échange », explique Bob Myers. « Nous pensions que le fait d’avoir un joueur comme D’Angelo nous offrait une opportunité. Nous ne savions pas où elle nous mènerait, nous voulions lui laisser une chance et voir, mais si ça ne fonctionnait pas, nous estimions que c’était un bon jeune joueur, qui pourrait se transformer en quelque chose d’intéressant. »

Les rumeurs racontent que Kevin Durant ne souhaitait pas être échangé directement contre D’Angelo Russell, et qu’il a fallu rajouter quelques éléments dans ce transfert. Toujours est-il que l’accord a été conclu.

« Nous pensions aussi que, comme nous sommes allés en Finals [à cinq reprises entre 2015 et 2019], il y avait un niveau de fatigue assez important », poursuit Bob Myers. « Donc nous pensions que revenir avec un groupe identique n’était pas la bonne idée. Et, même si nous adorions Andre [Iguodala] et que nous connaissions sa valeur, nous sentions qu’il fallait changer quelque chose. Pas vis-à-vis de notre ‘Big Three’, mais au niveau des joueurs autour d’eux. Nous devions injecter du sang neuf pour redynamiser l’effectif. »

Andrew Wiggins, la piste parfaite

La suite, tout le monde la connaît : l’expérience D’Angelo Russell n’a pas fonctionné à Golden State et des rumeurs ont commencé à faire surface, concernant un possible transfert impliquant Andrew Wiggins.

« Il y a eu des rumeurs oui, pendant des semaines ou des mois, je ne m’en souviens pas vraiment », réagit à ce propos l’ailier canadien. « J’ignorais ce qui allait se passer, mais j’étais prêt pour chaque scénario. Et je savais que, si ça arrivait, je jouerais avec Stephen [Curry], Klay [Thompson] et Draymond [Green], en plus d’être entraîné par Steve Kerr. Ce qui m’excitait. »

En quête de solidité et surtout de défense sur les ailes depuis les départs de Kevin Durant et Andre Iguodala, venus s’ajouter à la blessure de Klay Thompson, les Warriors n’ont pas vraiment hésité longtemps avant de jeter leur dévolu sur Andrew Wiggins. Un ancien premier choix de Draft (2014), qui n’a certes pas répondu aux attentes à Minneapolis, mais dont le potentiel de « two-way player » continuait d’intriguer.

« Nous avons réfléchi à la manière dont nous pourrions trouver un ailier efficace des deux côtés du parquet, pour remplacer Kevin [Durant], Harrison [Barnes], Andre [Iguodala], ce genre de joueurs », déclare Bob Myers. « Notre philosophie, et ce n’est un secret pour personne, c’est qu’avoir de la profondeur à l’aile est essentiel. Obtenir un ‘two-way player’ athlétique au poste 3 importe beaucoup, si vous souhaitez accomplir quelque chose de grand. Donc nous avons ciblé [Andrew] Wiggins. »

« L’un des plus grands transferts de l’histoire des Warriors »

Ne restait plus qu’à convaincre les dirigeants du Minnesota de lâcher Andrew Wiggins. L’avantage, c’est que D’Angelo Russell est très proche de Karl-Anthony Towns et qu’il ne manquait pas d’attirer l’oeil des Wolves depuis plusieurs mois. Mais, même s’il a fallu négocier plus que prévu, au point de faire perdre espoir aux dirigeants de Golden State, l’accord a encore une fois pu être conclu.

En passant, les Warriors ont réussi à inclure Omari Spellman et Jacob Evans dans la transaction, pour ne pas avoir à payer la « luxury tax » avant l’intersaison 2020. Un point important financièrement parlant, car quelques économies non négligeables ont pu être réalisées par ce biais.

Finalement, quasiment trois ans après le départ de Kevin Durant mais aussi deux ans et demi après le départ de D’Angelo Russell, les « Dubs » ont retrouvé leur place sur le trône de la conférence Ouest et, face aux Celtics, ils tenteront de retrouver leur statut de meilleure équipe de NBA. Avec Andrew Wiggins et Jonathan Kuminga dans leurs rangs.

« Je vous ai déjà dit à l’époque que je pensais que c’était l’un des plus grands transferts de l’histoire des Warriors », rappelle Joe Lacob. « Je ne critique en rien les Wolves, ils avaient leurs propres raisons de le faire, mais nous pensions que c’était potentiellement l’un des plus grands transferts de notre histoire. Et c’est très certainement prouvé, aujourd’hui. »