Chaque joueur du Thunder décroche une énorme prime !

Le « tanking » peut permettre d’être plus riche… La preuve au Thunder où la plupart des joueurs va décrocher une prime d’environ un million de dollars ! Il ne s’agit évidemment pas d’une prime de performance puisque OKC a terminé avant-dernier de la conférence Ouest avec 24 victoires pour 58 défaites.

En fait, si chaque joueur de l’effectif profite d’une prime, c’est tout simplement parce que les dirigeants n’ont pas assez dépensé cette saison. On le sait, en NBA, le « salary cap » et la « luxury tax » ont été mis en place pour pénaliser les franchises les plus riches, ou tout du moins les empêcher de signer quatre ou cinq superstars au salaire maximum. C’est ce qui permet depuis toujours d’équilibrer les forces.

Mais ce fameux « salary cap » oblige aussi les 30 franchises à dépenser cet argent. La NBA exige ainsi que les 30 équipes dépensent au moins 101 millions de dollars, soit 90% du « salary cap » fixé à 112 millions de dollars en 2021/22. Si une équipe n’atteint pas les 101 millions de dollars, elle doit alors verser la différence à ses joueurs ! C’était déjà arrivé dans le passé du côté de Philadelphie.

A la « trade deadline », OKC a refusé d’échanger des choix de Draft contre des gros salaires

Cette année, le Thunder n’a dépensé que 79 millions de dollars en masse salariale, et il y a donc 22 millions de dollars dans les caisses, et le règlement stipule que cette somme doit être partagée avec les joueurs de l’effectif. Voilà comment Theo Maledon et ses coéquipiers, soient 25 joueurs, vont se partager cette grosse cagnotte.

« Nous en sommes reconnaissants pour cela. C’est à peu près tout ce que je peux dire à ce sujet » sourit Kenrich Williams qui touche habituellement deux millions de dollars par an.

Selon The Oklahoman, le réglement stipule que les joueurs ayant disputé 41 matches et plus, touchent la totalité de la prime, et on parle d’un million de dollars. Ensuite, c’est au prorata du nombre de matches joués pour les autres.

« Au moment de la trade deadline, on n’a pas apprécié ce qu’on nous proposait pour utiliser cette somme en échange de choix de Draft » s’est justifié Sam Presti. « Je préfère encore avoir ces possibilités à la Draft que les choses qui nous avaient été présentées. Nos joueurs vont profiter de cette décision, et je ne sais pas si cela arrivera encore à l’avenir qu’une franchise dépense aussi peu. »