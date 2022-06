Jordan Poole est encore sous contrat (3.9 millions de dollars) pour l’an prochain mais la question de sa prolongation de contrat va se poser dès cette intersaison, puisque l’arrière aura la possibilité de parapher un nouveau bail de 186 millions de dollars sur cinq ans, qui débuterait à partir de la saison 2023/24.

Est-ce que Golden State est prêt à mettre le paquet sur son joueur, dont la progression cette saison fut décisive pour le club ? Ou est-ce que les considérations financières vont quand même freiner les Warriors, qui paient un montant record de 170.3 millions de dollars de « luxury tax » cette saison ?

« Non, non » réagit Bob Myers. « Je veux dire, heureusement pour moi, je travaille pour un groupe de propriétaires avec Joe [Lacob] qui a engagé toutes sortes de ressources afin de gagner. Et je le sais parce que chaque fois que je l’ai interrogé sur le roster et la stratégie, c’est toujours pour gagner. »

Les playoffs au Chase Center pour compenser

Joe Lacob avait ainsi validé l’arrivée de Kelly Oubre Jr. en 2020, pour compenser la deuxième blessure de Klay Thompson. Une décision qui avait coûté 66 millions de dollars de « luxury tax ».

« Vous n’avez pas besoin de moi pour savoir quelle est notre masse salariale. C’est assez élevé », confirme le dirigeant. « Mais il (Joe Lacob) veut simplement gagner. Et nous avons beaucoup dépensé et nous avons gardé tous les joueurs que nous voulions garder, donc je ne vois pas cela changer. »

Il faut dire aussi qu’avec le Chase Center, les Warriors maximisent leurs profits. Selon Yahoo! Sports, cette campagne de playoffs pourrait ainsi rapporter près de 100 millions de dollars au club, à elle seule. De quoi compenser (en partie) la facture particulièrement salée de la « luxury tax » pour les années à venir, même si la prolongation de contrat de Jordan Poole démarrerait à la fin du contrat actuel d’Andrew Wiggins.

À noter d’ailleurs que les Warriors gardent la main sur l’avenir de Jordan Poole, même s’il ne prolonge pas cet été. En effet, la franchise peut en faire un « free agent » protégé à l’été 2023, et donc s’aligner sur toutes les offres extérieures qui lui seront faites s’il doit tester le marché, dans un an.