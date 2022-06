Jerami Grant intéresse vraiment les Hawks

Cible des Blazers depuis plusieurs mois, Jerami Grant ne devrait plus porter le maillot des Pistons la saison prochaine. La direction pourrait profiter de sa bonne cote pour le transférer, et on sait que Portland a un oeil sur lui pour épauler Damian Lillard.

Mais les Blazers ne seront pas tous seuls sur le coup puisque Marc Stein confirme que les Hawks sont aussi intéressés par son profil, et ils pourraient proposer leur 16e choix dans le Draft 2022 dans un « package ». À Atlanta, on ne manque pas d’ailiers, et Detroit pourrait trouver son bonheur dans l’effectif.

Mais notre confrère rappelle que les Blazers ne manquent pas d’arguments pour convaincre les Pistons avec leur 7e choix de la Draft. Portland n’aurait pas l’intention de sélectionner un joueur, préférant s’en servir pour recruter un bon vétéran pour entourer et rassurer Damian Lillard.