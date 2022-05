Jerami Grant, recrue potentielle pour relancer les Hawks ?

Il y a déjà deux mois, on se demandait si Jerami Grant allait porter à nouveau le maillot des Pistons. Il faudra patienter encore quelques semaines pour le savoir. Ces derniers temps, il a beaucoup été question d’un intérêt venant des Blazers. Mais quid de cette piste si la franchise de l’Oregon venait à utiliser son 7e choix de draft pour viser un autre joueur capable d’épauler Damian Lillard ?

The Athletic évoque aujourd’hui une autre piste : les Hawks. Ces derniers n’en sont pas au stade de la reconstruction totale comme les Blazers. Mais après une saison décevante terminée par une élimination au premier tour des playoffs, un an après une finale de conférence, leur effectif devrait également évoluer durant l’intersaison.

Les Hawks, qui auraient visé l’ailier des Pistons lors de la dernière « trade deadline », sont à la recherche de joueurs capables de porter le ballon pour soutenir Trae Young, de se créer leur tir en sortie de dribble, tout en défendant fort. Autant de qualités que l’ancien joueur des Nuggets est susceptible d’apporter.

Le GM de l’équipe, Travis Schlenk, dispose de deux joueurs quasiment sur le même poste, et aux salaires comparables à celui de Jerami Grant (environ 21 millions de dollars l’an prochain), comme potentielles monnaies d’échange : Bogdan Bogdanovic et Danilo Gallinari. Autre atout, leur 16e choix de Draft susceptible d’être utilisé dans un échange en plus de l’un des deux Européens.

Atlanta récupérerait alors un joueur plus jeune, plus athlétique et pas beaucoup moins adroit à 3-points que les deux autres cités. Un joueur, dont le contrat se termine à l’issue de la saison prochaine, qui risque également d’être plus gourmand avec sa prochaine prolongation de contrat.