Quand LeBron James rend une visite surprise aux élèves de son école

Des cris, de la stupéfaction et des sourires. C’est peu dire que le passage surprise de LeBron James dans son école « I Promise », qu’il a fondée en 2018, a provoqué quantité de réactions parmi les jeunes scolarisés. Le joueur des Lakers s’y est rendu mercredi pour passer du temps avec les élèves avant la fin de l’année et les vacances d’été.

When @KingJames stops by the @IPROMISESchool for a surprise. 🤩🥹 Which reaction was your favorite? 😆 pic.twitter.com/XnVT2IcTHl — LeBron James Family Foundation (@LJFamFoundation) May 26, 2022

« J’apprécie que vous me laissiez m’incruster pour votre dernier jour d’école ! Je vous aime tous et je vous souhaite un été sympa et sans encombre. N’oubliez pas ce dont on a parlé », a posté le joueur sur Instagram, qui espère que d’ici à 2029, 1 200 étudiants auront suivi le programme et seront entrés au collège.

Sometimes, there just aren’t words when your hometown hero @kingjames walks into the room. 😮🤪 🤷🏾 pic.twitter.com/rJrHkBmHQs — I PROMISE School (@IPROMISESchool) May 26, 2022

On rappelle que cet établissement, situé à Akron (Ohio), s’adresse spécifiquement aux jeunes « à risque » de sa ville natale. LeBron James s’est notamment arrangé pour que les étudiants qui terminent le programme de l’école aient des frais de scolarité gratuits à l’université d’Akron. Un programme destiné aux parents d’élèves qui n’ont pas terminé leurs études secondaires et un autre créé pour aider les élèves en âge de fréquenter le lycée à se préparer à l’université ont également été mis en place.

Coïncidence ou non, sa visite intervient au lendemain de la fusillade d’Uvalde (Texas). « Quand est-ce que ça va s’arrêter ? Ce sont des enfants et on continue à leur faire courir des risques à l’école. Sérieusement, « À L’ÉCOLE », là où c’est censé être le plus sûr ! », s’était-il indigné sur Twitter.