La représentation de Jerry West dans « Winning Time » a beaucoup fait parler. L’ancien joueur des Lakers s’était publiquement offensé des choix des producteurs de la série, allant jusqu’à demander des excuses. La chaîne HBO s’est ensuite justifiée et défendue.

Kareem Abdul-Jabbar était lui aussi plus que sceptique face à cette série, la qualifiant de « malhonnête et ennuyeuse ». Mais tous les acteurs de l’époque ne sont pas mécontents. La preuve avec Spencer Haywood.

Pourtant, l’ancien intérieur n’avait pas forcément le beau rôle. Il fut sanctionné et écarté par la franchise californienne pendant les Finals, à cause de ses problèmes de drogue.

« Wood Harris (l’acteur qui joue son rôle) et moi, on a échangé », raconte le champion 1980 pour le Boston Globe. « Il était assez sensible sur ces épisodes car il voulait me protéger. Je lui ai dit que, peu importe ce qu’il avait dans la documentation sur moi, il fallait y aller. Je vais dire que 95% de mon portrait est véridique. »

La famille de Jack McKinney également satisfaite

En plus de ses problèmes d’addiction, Spencer Haywood avait également eu un comportement plus que limite, voire quasiment criminel, durant cette saison puisqu’il voulait engager un tueur à gages pour éliminer son coach, Paul Westhead ! Finalement, après une discussion avec sa mère, il abandonnera cette idée…

Des anecdotes qui font de lui un parfait personnage de télévision, mais pas une description flatteuse pour ceux qui vont le découvrir avec cette série.

« J’aime l’attention médiatique portée sur moi », poursuit-il. « J’ai souffert pendant toutes ces années de syndrome de stress post-traumatique. D’une certaine manière, je suis soulagé maintenant. Désormais, toutes ces choses reviennent, et je participe à des émissions sur la santé, je parle de mes sensations. Je ne pouvais pas le faire pendant un certain moment. Ce programme m’a donné une chance de tout dire, de sortir ce que j’avais en moi. Je me sens libre. Donc, merci à Winning Time. »

Même s’il en veut toujours aux Lakers pour cette sanction pendant les Finals et qu’il assure ne pas avoir été le seul à consommer de la cocaïne au sein de l’équipe durant cette saison 1979/80, Spencer Haywood précise tout de même qu’il fut, comme d’autres, assez « déçu » du portait fait de Jerry West.

Mais il n’est pas le seul à avoir apprécié « Winning Time » car la famille de Jack McKinney a remercié HBO pour avoir rappelé à tout le monde que le coach était le réel instigateur du « Showtime » à Los Angeles.