C’est la grosse critique sur la série « Winning Time », dédiée aux Lakers de Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar.

Le portrait de Jerry West dans le premier épisode, qui montrait la légende comme un personnage lunatique, grossier et potentiellement alcoolique, a ainsi choqué ceux qui l’ont côtoyée. Gary Vitti, le mythique préparateur physique des Lakers, ou Mitch Kupchak, n’avaient ainsi pas reconnu l’homme avec lequel ils avaient travaillé.

Même si les épisodes suivants sont plus nuancés, Jerry West a carrément demandé une rétractation et des excuses, via une lettre envoyée à Adam McKay, le producteur du show.

« Le portrait de Jerry West, icône de la NBA et légende des Lakers, dans Winning Time est une fiction qui se fait passer pour des faits. Une caractérisation délibérément fausse qui a causé une grande détresse à Jerry et à sa famille », explique un des avocats de Jerry West. « HBO l’a sciemment dénigré pour obtenir un effet de choc et faire de l’audimat. Par décence, HBO et les producteurs doivent présenter des excuses publiques à Jerry et, au moins, retirer le portrait infondé et diffamatoire qu’ils ont dressé de lui. »

En réponse, HBO a défendu sa représentation de Jerry West, joué par l’acteur Jason Clarke dans la série.

« HBO a une longue histoire de production de contenus convaincants tirés de faits et d’événements réels qui sont en partie fictionnalisés à des fins dramatiques. ‘Winning Time’ n’est pas un documentaire et n’a pas été présenté comme tel » explique la chaîne dans un communiqué. « Cependant, la série et ses représentations sont basées sur des recherches approfondies et des sources fiables, et HBO soutient ses créateurs et ses acteurs talentueux qui ont porté à l’écran une dramatisation de ce chapitre épique de l’histoire du basket. »