Télévision | Jerry West demande des excuses pour sa représentation dans la série « Winning Time »

Les débuts de la série « Winning Time » avaient fait parler. Notamment le portrait de Jerry West dans le premier épisode, qui montrait la légende comme un personnage lunatique, grossier et potentiellement alcoolique.

Plusieurs personnalités comme Gary Vitti, le mythique préparateur physique du club, ou Mitch Kupchak, n’avaient ainsi pas reconnu l’homme avec lequel ils avaient travaillé.

Même si les épisodes suivants sont plus nuancés, Jerry West non plus n’a pas aimé la façon dont il est dépeint. Il a donc demandé une rétractation et des excuses, via une lettre envoyée à Adam McKay, le producteur du show.

« Le portrait de Jerry West, icône de la NBA et légende des Lakers, dans Winning Time est une fiction qui se fait passer pour des faits. Une caractérisation délibérément fausse qui a causé une grande détresse à Jerry et à sa famille », explique un des avocats de Jerry West, pour ESPN. « HBO l’a sciemment dénigré pour obtenir un effet de choc et faire de l’audimat. Par décence, HBO et les producteurs doivent présenter des excuses publiques à Jerry et, au moins, retirer le portrait infondé et diffamatoire qu’ils ont dressé de lui. »

HBO n’a fait aucun commentaire à cette lettre alors que Jerry West attend une réponse dans les deux semaines. Une missive accompagnée de communiqués de Kareem Abdul-Jabbar (qui parle lui d’une série « malhonnête et ennuyeuse »), Michael Cooper et Jamaal Wilkes, et d’employés des Lakers de l’époque, pour appuyer le propos.

« Le show fait tout pour dénigrer Jerry West, malgré ce qu’il a réussi en tant que dirigeant », poursuivent ainsi les avocats. « Contrairement au show, le livre (de Jeff Pearlman dont la série s’inspire) laisse aux lecteurs la véritable impression de Jerry comme un GM brillant et réfléchi. Votre écart extrême par rapport au livre montre la malice de votre fausse représentation. »