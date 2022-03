Après l’impact de « The Last Dance », HBO comptait faire l’évènement avec sa série « Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty », sur les Lakers du Showtime de Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar.

Basée sur « Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s », un livre fouillé et précis de Jeff Pearlman, l’adaptation portée par Adam McKay (Don’t Look Up, Vice, The Big Short, Anchorman…) avait en effet tout pour ravir les fans de NBA, et ceux des Lakers en particulier, surtout dans cette saison morose.

Gary Vitti quitte le tournage après deux jours

Disponible sur OCS en France, la série de 10 épisodes soulève pas mal d’interrogations. On peut déjà se demander pourquoi la série ne s’appelle pas « Showtime » ? La réponse est assez simple : Showtime est la principale chaîne concurrente de HBO et cette dernière trouvait que ce nom créait une confusion. Adam McKay n’a d’ailleurs réalisé que le premier épisode, poussant les réalisateurs suivants (dont Jonah Hill) à imiter son style si particulier, fait d’ironie et de monologues face caméra avec plus ou moins de succès, visiblement.

La NBA a aussi grogné sur le fait que HBO avait utilisé son logo, et celle des équipes, sans licence, mais les principales critiques viennent de Los Angeles, où certains choix artistiques ont du mal à passer.

Mythique préparateur physique du club, entre 1984 et 2016, Gary Vitti avait ainsi été invité comme figurant, sous forme de clin d’œil. Sauf qu’il explique avoir quitté le tournage après deux jours, faisant une croix sur 15 000 dollars. « Je leur ai expliqué que je ne voulais pas prendre part à tout ça », a expliqué l’homme de 65 ans.

Gary Vitti pointe des erreurs factuelles mais s’agace surtout du portrait fait de Jerry West, lunatique et grossier dans le premier épisode. « C’est une description totalement erronée » explique-t-il à The Athletic. « Je le connais depuis 38 ans et je ne l’ai jamais vu s’emporter. En fait, il a tendance à tout intérioriser. »

« Le gars qui joue Jerry et le Jerry avec lequel j’ai travaillé pendant 14 ans ne sont pas le même gars », confirme Mitch Kupchak, actuel président des opérations basket des Hornets. « Jerry était un passionné, mais il ne perdait jamais son sang-froid et il ne jetait jamais rien. Jamais. Je le saurais. »

La colère interne de Jerry West mal décrite ?

La série annonce d’ailleurs le « Logo » par un texte : « Jerry West. N’a jamais été heureux ».

Sur ce point, Gary Vitti est plutôt d’accord. Jerry West n’a jamais caché être en proie à de profonds démons intérieurs, et avoir fait face à pas mal de moments de dépression. La différence, c’est que ceux qui le connaissent expliquent que le GM vivait ses moments en se repliant sur lui-même, quand la série le montre en extériorisant sa colère.

« Il était plongé dans l’obscurité et la dépression », continue Gary Vitti. « Il n’était pas en train de frapper, de crier et de se défouler sur les autres. Ce n’était pas lui. »

Les créateurs de « Winning Time » ont répondu qu’il ne s’agissait pas d’un documentaire, et que même si la série se base sur des faits réels, certains évènements avaient été dramatisés, et des personnages modifiés. C’est simplement la licence artistique, les créateurs s’éloignant parfois du réel ou de l’œuvre originale.

Mais pour Gary Vitti, qui a connu les protagonistes, voir Jerry West être ainsi dépeint est difficile.

« J’ai regardé, et si je n’étais pas au courant (de la réalité), j’aurais probablement apprécié. C’est divertissant, vraiment ». Mais ça reste une œuvre de fiction, malgré sa base réelle.