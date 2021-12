Les premières images de « Winning Time », la série TV de HBO sur les Lakers du Showtime

Il y avait eu « The Last Dance », l’immense série documentaire sur les Bulls de Michael Jordan, pour faire passer le temps lors de la toute première vague du Covid-19 et l’arrêt complet de la NBA. Mais il n’y avait encore jamais eu de vraies séries TV qui s’étaient attaquées au monde de la NBA.

HBO l’a fait en choisissant les Lakers du Showtime, une autre équipe mythique de l’histoire de la Grande Ligue, se basant sur le livre de Jeff Pearlman, Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s, qui raconte l’épopée des Lakers de Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar, dans les années 1980.

Annoncée en avril 2019, la série a pris un peu de retard en chemin, notamment après le départ de Michael Shannon qui incarnait Jerry Buss initialement. Will Ferrell voulait récupérer ce rôle mais le producteur de la série, Adam McKay, en a décidé autrement (non sans heurts), en donnant le rôle à John C. Reilly.

On retrouve également plusieurs pointures d’Hollywood au casting, avec notamment un Adrien Brody moustachu pour jouer le rôle de Pat Riley, Jason Segel dans celui de Paul Westhead ou encore Jason Clark pour incarner Jerry West et Sally Field dans le rôle de Jessie Buss, la mère du propriétaire mythique des Lakers.

Au vu de ses premières images, et des moyens déployés pour recréer l’ambiance d’époque, « Winning Time » devrait ravir les fans de basket en général, et encore plus les fans des Lakers.