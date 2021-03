Télévision : Adrian Brody sera Pat Riley pour la série sur les Lakers

Depuis bientôt deux ans, on sait que HBO prépare une série sur les Lakers basée sur le livre de Jeff Pearlman, Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s, qui raconte l’épopée des Lakers de Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar, dans les années 1980.

Le casting est quasi bouclé depuis décembre 2019, et on connaît enfin le nom de l’acteur qui jouera Pat Riley.

Il s’agira d’Adrian Brody, oscarisé pour Le Pianiste. On l’avait vu récemment dans Peaky Blinders, et c’est donc lui qui jouera le rôle du célèbre coach des Lakers, aujourd’hui président du Heat.

Voici donc le casting complet de cette série.

Producteur / réalisateur du pilote : Adam McKay

Scénario : Max Borenstein

Magic Johnson : Quincy Isaiah

Jerry West : Jason Clarke

Jerry Buss : John C. Reilly

Pat Riley : Adrian Brody

Kareem Abdul-Jabbar : Solomon Hughes

Jeanie Buss : Hadley Robinson

Donald Sterling : Kirk Bovill

Earvin Johnson Sr. : Rob Morgan

Cookie Johnson : Tamera Tomakili

Norm Nixon : DeVaughn Nixon

Chick Hearn : Spencer Garrett