Al Horford revient sur sa quarantaine éclair

Al Horford a vécu des derniers jours compliqués. Placé en quarantaine dans le cadre du protocole Covid de la NBA mardi, juste avant le Game 1 de la finale de conférence Est face à Miami, il en est sorti juste avant le Game 2…

« Oui, oui, il s’est passé beaucoup de choses », a-t-il expliqué après la victoire, dans laquelle il a compilé 10 points, 3 passes et 3 rebonds. « Au bout du compte, c’était juste… Je suis très reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de jouer ce soir et de revenir avec l’équipe. C’était un match très important pour nous. »

Mais que s’est-il passé ?

« Il y avait beaucoup d’incertitude. Je ne me sentais pas très bien et je sentais que j’avais besoin de me faire tester » explique-t-il, surtout que plusieurs membres du staff avaient attrapé le Covid ces derniers jours. « Mardi, nous avons appris la nouvelle, puis j’ai été testé encore et encore et j’ai finalement été autorisé à jouer. Il y a eu beaucoup d’émotions mais, à travers tout ça, j’ai essayé de rester concentré et de faire de mon mieux. Je suis heureux d’avoir pu être sur le terrain avec les gars ce soir. »

Testé positif mardi, Al Horford a donc par contre été testé négatif mercredi, et encore deux fois jeudi. C’est pour ça qu’il a pu sortir si vite de quarantaine. A-t-il été victime d’un faux positif ? C’est possible mais étant donné le nombre de contaminations dans le staff des Celtics, le fait qu’il ne se sentait pas bien et que les tests doivent être confirmés, il peut également avoir ressenti les symptômes à la toute fin de sa contamination.

En tout cas, c’est passé rapidement, même s’il y a forcément eu de la frustration pour le Dominicain.

« C’était difficile, de vouloir être là avec les gars, pour les soutenir, et de ne pas pouvoir être à leurs côtés. C’était la partie la plus difficile pour moi, de ne pas pouvoir être présent pour les gars quand ils avaient besoin de moi ».