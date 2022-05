Les Warriors acceptent sans sourciller le défi physique des Grizzlies

Peut-être encore davantage que les trois autres séries, les trois premiers matches de la demi-finale de conférence entre les Warriors et les Grizzlies ont été riches en contacts physiques et en polémiques.

Il y a eu la faute flagrante de Draymond Green dans le Game 1, qui lui-même a pris un coup de coude dans le visage dans le Game 2. Sans oublier bien évidemment la fracture du coude de Gary Payton II et maintenant l’accrochage entre Jordan Poole et Ja Morant.

Un constat qui n’est pas très étonnant d’après Steve Kerr puisque les Grizzlies sont jeunes et affamés.

« C’est l’affrontement classique entre une jeune équipe qui monte d’un côté, et une équipe d’anciens de l’autre, qui essaie de garder son terrain », compare le coach des Warriors pour The Athletic. « Je l’ai dit avant, Memphis a réalisé un travail remarquable ces dernières années pour construire son équipe. Taylor Jenkins a fait un sacré travail. C’est une superbe équipe, très compétitive. Ils veulent ce qu’on a. Quand on regarde l’histoire de la ligue, c’est ainsi que les choses fonctionnent. La jeune équipe veut prendre le pouvoir et, à chaque fois, ça devient physique et hargneux. »

Les Warriors ont, eux aussi, été cette équipe qui monte il y a presque dix ans. Et comme pour leur défense, très, très forte pendant les années dorées (2015-2019) mais qui fut toujours éclipsée par leur attaque flamboyante, on a souvent eu tendance à oublier que les Californiens ont du répondant quand ça devient physique et que ça bataille.

« Ils sont l’équipe la plus physique, c’est ça ? », demande, avec malice, Draymond Green. « Historiquement, on a toujours été vu comme une équipe soft, qui ne fait que shooter, non ? Je ne l’ai pas inventé. Les équipes adverses veulent toujours être très physiques avec nous. Depuis que je suis là, c’est comme ça. C’est ainsi. »

L’ailier fort fait ainsi référence à la fameuse déclaration de Charles Barkley, qui expliquait avant le premier titre de Stephen Curry et compagnie que Golden State était une équipe de shooteurs extérieurs et que ça ne faisait pas gagner des titres. L’histoire lui a largement donné tort, justement parce que les les Warriors et leurs shooteurs ont prouvé qu’ils pouvaient défendre également fort, et ne pas reculer quand ça devenait très physique.