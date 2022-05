Ja Morant très incertain pour le Game 4 face aux Warriors

Chaque match de la série entre Memphis et Golden State a pour l’instant été marquée par un incident sur le terrain. Il y a d’abord eu la Flagrant II récoltée par Draymond Green dans le Game 1 après sa prise de catch sur Brandon Clarke. Plus grave ensuite, il y a eu la fracture du coude de Gary Payton II après une nouvelle Flagrant II signée cette fois Dillon Brooks, suspendu pour un match. Enfin, dans la 3e manche, Ja Morant a quitté le terrain, touché au genou après un « accrochage » de Jordan Poole.

Pas de sanction a posteriori de la NBA

Le voilà désormais placé sur la liste des joueurs « incertains » (« doubtful »). S’il n’a pas voulu en dire plus sur l’état de sa blessure, Taylor Jenkins a confié que son meneur serait probablement absent pour le Game 4 ce soir.

« Il fait l’objet d’une évaluation plus approfondie. Mais d’après ce qu’on m’a dit, il y a de fortes chances qu’il ne joue pas demain », a déclaré le coach de Memphis dimanche en conférence de presse.

Le coach a ajouté que le vice-président de la franchise, Zach Kleiman, a pris contact avec la NBA pour discuter d’une éventuelle sanction a posteriori. Finalement, il n’en sera rien, la ligue ne reviendra pas sur cet incident, même s’il est clair pour Taylor Jenkins qu’il a occasionné la blessure de son joueur majeur.

« J’essaie juste d’être objectif ici. C’est ce que Ja dit, et c’est ce que notre staff médical a dit après avoir revu l’action. Ja jouait très bien, il s’est senti très bien pendant tout le match, et la prise de son genou est ce qui a déclenché la blessure potentielle et la raison pour laquelle nous l’avons retiré du match. Rien n’a changé depuis cette action qui a déclenché cette blessure ».

Memphis sans Ja Morant, c’est 20 victoires en 24 matches

Mené 2-1 dans la série et privé de Dillon Brooks dans le Game 3, Taylor Jenkins pourrait donc bien avoir à composer avec un effectif encore incomplet pour le Game 4 de ce soir. Pour Xavier Tillman, ce sera l’occasion pour le reste du groupe de montrer son meilleur visage sur le terrain.

« Quand il était sur le terrain, vous avez vu à quel point il était dominant et à quel point nous nous reposions sur lui. Donc quand il n’est pas sur le terrain, c’est maintenant qu’il faut lui montrer qu’on est là pour lui. Évidemment, c’est une situation malheureuse qui s’est produite, mais maintenant on va le faire pour toi, et jusqu’à ce que tu sois prêt à revenir. »

Sans Ja Morant, Memphis affiche cette saison un bilan de 20 victoires en 24 matches, soit 83% de victoires !