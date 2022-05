Draymond Green ne comprend pas son expulsion

Draymond Green était parti pour noircir la feuille comme il en a toujours l’habitude. On approche de la mi-temps, et il en est déjà à 6 points, 4 rebonds, 3 passes, 3 interceptions et 1 contre. Un match à la Draymond Green. Et hélas, une expulsion à la Draymond Green puisque l’intérieur All-Star a rejoint les vestiaires avant tout le monde après avoir écopé d’une faute Flagrant 2. Ce qu’on appelle une disqualifiante.

Ce n’est pas forcément violent, mais à vitesse réelle, on a vraiment cru que Draymond Green avait balancé Brandon Clarke au sol. Sur le ralenti, on voit bien qu’il lui accroche le col du maillot, et qu’ensuite, il essaie de se rattraper un peu en le « protégeant » dans sa chute. Mais pour les arbitres, cela mérite une expulsion !

Pour Stephen Curry, c’est « n’importe quoi ! » tandis que Steve Kerr explique « avoir été surpris » par la décision des arbitres.

« Ma main s’est prise dans son maillot » se défend Draymond Green, qui a rejoint les vestiaires en faisant le show, ou plutôt le guignol. « Je pense que je suis davantage sanctionné pour ma réputation que pour une faute grave. J’espère qu’elle sera annulée« .

« Ce n’est pas surprenant qu’il ait fait ça. C’est quelque chose qu’il a déjà fait dans le passé »

Du côté des arbitres, voici ce que dit le rapport : « Sur la première partie de l’action, il y a un contact significatif au visage, puis ensuite, il attrape le maillot et projette le joueur au sol. C’est inutile et excessif. »

Enfin, il y a l’avis de la victime, Brandon Clarke.

« Il est connu pour ses fautes flagrantes dans sa carrière » rappelle l’intérieur de Memphis. « J’ai l’impression de l’avoir regardé à la télévision toute ma vie. Je n’étais pas vraiment surpris. Je n’aime pas vraiment faire du flopping, mais il m’a touché durement à deux reprises. Ce n’est pas surprenant qu’il ait fait ça. C’est quelque chose qu’il a déjà fait dans le passé. »

Si cette faute Flagrante II n’est pas annulée par la NBA, elle pourrait coûter cher à Draymond Green puisqu’elle vaut deux points dans la grille de la NBA. Or, en playoffs, quatre points = une suspension d’un match. Draymond Green en sait quelque chose puisqu’il a loupé un match des Finals en 2016, avec les conséquences que l’on sait.