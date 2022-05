Des Grizzlies accusent Jordan Poole d’avoir blessé Ja Morant

A cinq minutes de la fin du match, Ja Morant a quitté le banc des Grizzlies pour aller aux vestiaires. Il boitille, et on apprend qu’il est blessé au genou droit. Difficile de savoir comment il s’est blessé, et c’est Taylor Jenkins qui va lancer la polémique.

« Il est examiné en ce moment… Rien de précis pour l’instant. On a regardé l’action, et après un dribble, Jordan Poole lui a attrapé le genou, et il l’a arraché. C’est ce qui a déclenché ce qui s’est passé, donc je suis très curieux de voir ce qui va se passer après ça. »

Un journaliste lui demande si la NBA va revoir l’action, comme ce fut le cas pour la faute de Dillon Brooks sur Gary Payton II.

« Vous connaissez le code. On ne parle que de ça dans cette série… »

« Bien sûr. Je vais en parler, et on verra » poursuit-il. « Je n’ai jamais dit que c’était intentionnel. On va regarder la vidéo. Je dis juste ce qu’il s’est passé : il lui a attrapé le genou. Je suis simplement curieux. »

Jaren Jackson Jr prend la suite de son coach en conférence de presse, et l’intérieur des Grizzlies est bien plus direct. Pour lui, si Steve Kerr a parlé de « code » à propos de Dillon Brooks, alors il faut en causer des deux côtés, et même s’il est très proche de Poole puisqu’ils étaient coéquipiers au lycée.

« Pendant le match, on ne savait pas ce qu’il s’était passé. Il se passe tellement de choses… » explique JJJ. « On s’en est aperçu plus tard. C’est une action où il a la balle en mains, et c’est malheureux… On ne veut jamais voir ce genre de choses. Evidemment, personne ici ne fait de sales gestes, mais c’est juste malheureux. Vous connaissez le code. On ne parle que de ça dans cette série… »

Du vestiaire, Ja Morant tweete : « Il a enfreint le code« , l’expression employée par Steve Kerr après la faute de Brooks sur Payton. Avant finalement d’effacer son tweet…

Côté Warriors, Jordan Poole se défend. Son téléphone en main, il revoit cette action où il attrape le genou de Ja Morant, et il répond.

« C’était une action où on le prenait à deux, et je vais pour toucher la balle. C’est ce que je visais. Personne ne souhaite que quelqu’un se blesse. Je ne suis pas un joueur comme ça. Je respecte tout le monde. J’espère qu’il ira mieux, et qu’on pourra le voir au prochain match. Ce n’est pas mon style de jeu. »

« Il n’y a aucune comparaison possible avec ce que Dillon (Brooks) ou Draymond (Green) ont fait. Il n’y a rien d’amusant à ce que Ja soit blessé, mais tout le reste, c’est de la merde »

Pour Stephen Curry, toute cette polémique est bidon, et il défend son jeune coéquipier.

« C’est malheureux qu’on en arrive à discuter de ça car personne ne souhaite que quelqu’un se blesse… Il n’y avait rien de vicieux dans le geste de Jordan. Il n’y a aucune comparaison possible avec ce que Dillon (Brooks) ou Draymond (Green) ont fait. Ce n’est pas dans la même catégorie. Il n’y a rien d’amusant à ce que Ja soit blessé, mais tout le reste, c’est de la merde. »

D’autant que ce n’est pas forcément sur cette action que Ja Morant s’est blessé, puisque auparavant, il y avait eu un gros choc avec Klay Thompson. C’était au début du 3e quart-temps.