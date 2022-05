Draymond Green en mode boxeur

Si Draymond Green a pris 25 000 dollars d’amende pour ses doigts d’honneur en direction du public de Memphis, dans le Game 2 de la série, c’est parce qu’il avait mal supporté d’être sifflé alors qu’il venait d’être touché au visage.

« Si vous sifflez quelqu’un qui a pris un coup de coude dans la tête et qui saigne, vous méritez un doigt d’honneur », avait déclaré le triple champion.

Il faut dire que l’intérieur des Warriors avait pris en pleine tête un coup de coude de Xavier Tillman et sa pommette était bien abimée, en sang même, suite à ce contact. « J’avais une sale tête », s’amuse-t-il pour son podcast. « On aurait dit qu’il sortait d’un combat de boxe », commente Kevon Looney pour NBC Sports.

Comme le pivot de Golden State, le défenseur de l’année 2017 est un habitué des combats dans la raquette, face aux intérieurs. En dix ans de carrière, il en a vu d’autres.

« C’est comme ça quand on est dans la raquette », poursuit Kevon Looney. « On en rigole avec les extérieurs : quand on vient dedans, il faut être prêt à tout. Draymond le sait bien. Il a eu des coquards par le passé, il a pris des coups. Mais il reste toujours le même, il ne change jamais. Quand des choses comme ça arrivent, cela ne modifie pas son énergie ou son humeur. Il est toujours concentré et prêt à jouer. »