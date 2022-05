25 000 dollars d’amende pour Draymond Green après ses doigts d’honneur à Memphis

Kyrie Irving avait reçu une amende de 50 000 dollars (le maximum autorisé par l’accord collectif avant de permettre une réclamation) pour ses doigts d’honneur aux fans des Celtics. La NBA a été plus clémente envers Draymond Green, qui devra de son côté s’alléger de « seulement » 25 000 dollars pour le même geste à Memphis…

La ligue a sans doute pris en compte le fait que l’ailier fort de Golden State sortait pour se faire soigner, suite à un coup de coude à la tête, lorsqu’il a été hué par le public, et qu’il a donc pu voir rouge.

« Si vous sifflez quelqu’un qui a pris un coup de coude dans la tête et qui saigne, vous méritez un doigt d’honneur » avait-il ainsi expliqué sur son geste, en conférence de presse. « Je vais payer l’amende, faire une apparition quelque part et me rembourser. Mais c’était une très bonne sensation de leur faire des doigts d’honneur. Vous voulez huer quelqu’un qui a pris un coup de coude et qui saigne ? J’aurais pu avoir une commotion cérébrale ou autre chose. S’ils veulent être sales, je peux l’être aussi. »

Dans tous les cas, l’ancien meilleur défenseur de l’année attendait son amende sans beaucoup d’inquiétude.

« J’imagine que les applaudissements ensuite venaient du fait qu’ils savaient que j’allais recevoir une amende. Super, je gagne 25 millions de dollars par an, ça devrait aller. »