50 000 dollars d’amende pour Kyrie Irving après ses doigts d’honneur à Boston

Sans surprise, la NBA n’a pas laissé passer les doigts d’honneur et mots doux que Kyrie Irving a adressé au public de Boston, qui le huait et l’insultait copieusement lors du Game 1 de la série entre Celtics et Nets.

Le meneur de Brooklyn doit ainsi s’acquitter d’une amende de 50 000 dollars pour son attitude générale.

« Ecoutez, d’où je viens, je suis habitué à toutes ces bouffonneries et à la proximité des gens » avait expliqué Kyrie Irving. « Ce n’est pas nouveau quand j’entre dans ce stade, mais s’ils se comportent comme ça avec la même énergie, je vais leur répondre de la même manière. Et ce n’est pas adressé à chaque fan. Je ne veux pas m’en prendre à tous les fans de Boston. Quand les gens commencent à crier « tapette », « salope », « va te faire foutre » et toutes ces choses, il y a une limite à supporter quand on est compétiteur. C’est à nous qu’on demande d’être dociles et d’adopter une approche humble… Et puis merde, c’est les playoffs. C’est comme ça. »