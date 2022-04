Kyrie Irving s’explique sur ses doigts d’honneur au public de Boston

Ce n’est pas cette année que Kyrie Irving se réconciliera avec le public de Boston. Après s’être essuyé les pieds sur le logo, déclaré qu’il y avait du racisme dans les tribunes, puis avoir comparé les fans des Celtics à une « petite amie éconduite », le meneur des Nets est monté d’un cran cette nuit dans la provocation en adressant deux doigts d’honneur au public !

En attendant de connaître le montant de l’amende que lui infligera la NBA, le meneur All-Star a simplement expliqué que c’était sa manière de répondre aux insultes. Oeil pour oeil, dent pour dent.

« Ecoutez, d’où je viens, je suis habitué à toutes ces bouffonneries et à la proximité des gens » a rappelé Kyrie Irving. « Ce n’est pas nouveau quand j’entre dans ce stade, mais s’ils se comportent comme ça avec la même énergie, je vais leur répondre de la même manière. Et ce n’est pas adressé à chaque fan. Je ne veux pas m’en prendre à tous les fans de Boston. Quand les gens commencent à crier « tapette », « salope », « va te faire foutre » et toutes ces choses, il y a une limite à supporter quand on est compétiteur. C’est à nous qu’on demande d’être dociles et d’adopter une approche humble… Et puis merde, c’est les playoffs. C’est comme ça. »

« Je sais à quoi m’attendre… et je leur rends la monnaie de leur pièce »

Pour Kyrie Irving, c’est presque devenu un jeu entre lui et le TD Garden.

« Je sais à quoi m’attendre… et je leur rends la monnaie de leur pièce. C’est comme ça… Je ne suis pas focalisé là-dessus, et c’est plaisant… Vous voyez ce que je veux dire ? D’où je viens, j’ai été confronté à tellement de choses, qu’en venant ici, on savoure ce genre de moments. Ce n’est pas la première fois que je reviens au TD Garden, et ce que vous avez vu ou pensé, n’est que du divertissement. Si quelqu’un veut insulter mon nom, je vais le regarder droit dans les yeux et voir s’il est vraiment sérieux. La plupart du temps, ce n’est pas le cas. Vous savez, c’est la première fois que vous le voyez car c’était un match important. Je réponds de différentes manières. Je n’essaie pas de me concentrer là-dessus. »

Avec 39 points, Kyrie Irving a aussi répondu par son talent, et à une petite seconde près, il aurait pu être le héros du week-end. « Je profite de cette ambiance. J’adore ça. C’est mon côté sombre. J’adore ça. »