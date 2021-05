Les Nets ont pris leur série face aux Celtics par le bon bout, et ils se rendent à Boston avec le sentiment du travail accompli : 2-0. Vendredi, place à la 3e manche, et ce sera l’occasion pour Kyrie Irving de retrouver son ancien public. Cette fois, la salle ne sera pas vide, et le meneur de Brooklyn espère que les fans s’en tiendront uniquement au basket…

« Ce n’est pas la première fois que je reviens comme adversaire à Boston, et je me prépare juste à jouer avec mes coéquipiers, et surtout, j’espère qu’on en restera au cadre strict du basket » a-t-il lancé en conférence de presse. « Qu’il n’y ait pas d’animosité ou de racisme. Du racisme subtil. Les gens hurlent des conneries, et même si on en arrive là, cela fait partie intégrante du sport, et on doit se concentrer sur ce qu’on peut maîtriser. »

La journaliste lui demande alors s’il a été victime de « racisme » à Boston, Irving sourit : « Je ne suis pas le seul à pouvoir l’attester… mais c’est comme ça. » Irving préfère ne pas en dire plus, mais à côté de lui, quelqu’un lâche : « Tout le monde est au courant. » Et Irving le répète…

Il y a deux ans, alors que les Celtics avaient suspendu pour deux ans un spectateur qui avait eu des propos racistes à l’encontre de DeMarcus Cousins, Irving avait expliqué qu’il n’en avait jamais été la cible. « A titre personnel, je n’ai jamais entendu quelque chose de ce genre, mais j’ai eu vent de ce genre d’histoires ».