Les fans des Celtics n’oublient pas. La dernière fois que Kyrie Irving était venu au TD Garden, lors des derniers playoffs, il était reparti avec la victoire et une petite vengeance personnelle en piétinant le logo du lutin au centre du parquet, après avoir été chahuté par ses supporters pendant la rencontre.

C’était il y a quasiment un an et alors que Jayson Tatum et ses camarades filaient vers la victoire face à Brooklyn, hier soir, le TD Garden s’est fait plaisir en entonnant des « Kyrie Sucks » (« Kyrie craint »)…

Le meneur de Brooklyn en a souri jaune, alors que Jayson Tatum demandait aux fans d’arrêter de chambrer son ancien coéquipier, d’autres Celtics en faisant de même sur le banc.

« Je sais que ça va être comme ça pour le reste de ma carrière quand je viendrai ici », a expliqué Kyrie Irving sur sa relation avec ses anciens fans du Massachusetts. « C’est comme une petite amie éconduite qui veut une explication sur la raison de mon départ, mais qui espère toujours recevoir un texto en retour. Personnellement, je me dis : ‘C’était amusant tant que ça a duré’. Je pense que c’est la relation qui rend les choses amusantes, mais la réalité est que je suis juste reconnaissant pour mon temps ici, à Boston. Tout le monde parmi les dirigeants et les membres du vestiaire m’a bien traité. J’ai toujours des relations durables dans cette ligue, qui s’étendent et forment comme une fraternité pour nous. Et nous restons toujours proches. »

À voir ses embrassades avec Jayson Tatum ou Marcus Smart après la rencontre, Kyrie Irving semble en effet en bien meilleurs termes avec ses anciens coéquipiers qu’avec ses anciens fans du côté de Boston.