Jayson Tatum (54 points) remporte son duel de titans avec Kevin Durant (37 points) !

Malgré le retour de Kevin Durant, et la présence de Kyrie Irving, les Nets sont vraiment sur une moins bonne dynamique que les Celtics en ce moment. Ce sentiment s’est confirmé avec une troisième victoire de suite pour les C’s, et même un troisième succès, en un mois, face à Brooklyn. Les troupes de Steve Nash continuent de leur côté de plonger avec un quatrième revers consécutif.

Sept points. Soit la plus grosse avance prise l’une des deux équipes, en l’occurrence les Nets, en première période. C’est dire si ces deux formations de l’Est sont longtemps restées proches au score jusqu’au bout. Avec un Kevin Durant rapidement à l’aise avec son tir extérieur, contre lequel Al Horford a eu beaucoup de mal à défendre, les Nets ont viré en tête après le premier quart-temps (29-34).

Emmenés par un Marcus Smart dans le bon tempo pour libérer ses partenaires, les Celtics sont repassés devant dans les minutes suivantes grâce à deux paniers primés de suite de Jayson Tatum (37-34). Les deux équipes affichant une adresse autour des 50% derrière l’arc, elles ont continué de se répondre jusqu’au passage aux vestiaires (58-60). Le match dans le match entre Kevin Durant (19 points) et Jayson Tatum (20) était déjà lancé.

Un troisième homme, beaucoup moins attendu, s’est invité à l’entame de la seconde période : Bruce Brown. Opportuniste en attaque, il a terminé un paquet de fois sous le cercle pour répondre à l’adresse extérieure des Celtics. Ces derniers ont glissé au score en encaissant un 11-0 portant la marque de LaMarcus Aldridge et surtout de Kevin Durant (81-90). Mais Jayson Tatum, toujours de loin, a encore trouvé un moyen de répondre (89-90).

Avec un quatrième quart-temps où l’intensité a encore monté d’un cran, notamment du côté de la défense des Celtics, ces derniers se sont échappés au score (108-100) à six minutes de la fin. Kevin Durant, Kyrie Irving ainsi que Seth Curry ont tous les trois répondu pour redonner l’avantage à Brooklyn. Une réaction de courte durée puisqu’ils n’ont toujours pas trouvé de solution face à un Jayson Tatum déchaîné. Mais l’auteur du « dagger » a été son compère, Jaylen Brown, dans le corner à 40 secondes de la fin (121-115).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le duel de feu entre Jayson Tatum et Kevin Durant. Inutile de les mentionner dans les « tops » tant les deux hommes ont brillé. Le premier a signé son quatrième match à 50 points en scorant beaucoup derrière l’arc et sur la ligne des lancers, après des tentatives lointaines justement. Il a également impressionné par la qualité de ses pénétrations, terminées parfois avec beaucoup d’autorité malgré les impacts. Le second a, lui, réalisé son festival habituel à mi-distance mais il a perdu beaucoup de ballons (7) avec parfois des passes risquées. On retient les phases, notamment au milieu du quatrième quart-temps, où les deux hommes se sont répondus, chacun leur tour.

– Différence aux lancers. Les Nets ont commis sept fautes de plus que leurs adversaires. Cette différence s’est directement traduite par 18 lancers-francs supplémentaires pour les Celtics et 11 points de plus inscrits sur cette ligne. Certains de ces lancers ont été obtenus après des fautes sur des tentatives à 3-points de Jayson Tatum ou Marcus Smart notamment.

– L’accueil du public à Kyrie Irving. Sans trop de surprise, le meneur des Nets a été sifflé par son ancien public dès son introduction, puis à chaque prise de balle. En toute fin de rencontre, il a même eu le droit à des chants « Kyrie sucks ! » tandis que Jayson Tatum réclamait le silence des fans pour un lancer-franc de Jaylen Brown.

– Les Nets dans le négatif. Pour la première fois depuis la première dizaine de compétition, Brooklyn repasse sous les 50% de victoires. Une bascule symbolique pour cette équipe qui a compté jusqu’à 13 victoires de plus que de défaites (29-16). Mais la troupe de Steve Nash n’a remporté que 3 de ses 20 dernières sorties…

TOPS/FLOPS

✅ Bruce Brown. Match tout en opportunisme pour l’arrière des Nets, encore utilisé pour couper sur le « pick-and-roll ». Auteur d’un gros passage dans le troisième quart-temps, où il a inscrit la majorité de ses points, il s’est donné en défense.

✅ Al Horford et Robert Williams. Essentiels pour assurer un minimum de protection du cercle des Celtics, ils ont livré un gros travail de l’ombre et ont récupéré les miettes en attaque. Ils ont tous les deux fait ce qu’ils pouvaient pour gêner Kevin Durant sur certaines séquences en un-contre-un.

✅ LaMarcus Aldridge. Nouvelle sortie propre pour le vétéran qui a assuré à la finition près du cercle, ou avec ses tirs en périphérie caractéristiques. L’un des rares remplaçants, deux équipes confondues, à briller dans ce match.

⛔ Goran Dragic. Sortie sans saveur pour le Slovène qui n’a pas encore dépassé la barre des 10 points avec sa nouvelle équipe. Maladroit, il a également commis cinq fautes.

GLEN DAVIS PIQUE UN SIÈGE !

« Oh, ce sont vos places ? » Scène amusante en tribunes avec Glen Davis qui a tenté de piquer les sièges de spectateurs visiblement mieux placés que lui. L’ancien joueur des Celtics, membre de l’équipe championne en 2008, a semblé très en forme. Dans tous les sens du terme.

LA SUITE

Celtics (39-27) : déplacement à Charlotte, mercredi.

Nets (32-33) : déplacement à Charlotte, jeudi.