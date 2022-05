Les Bucks n’ont pas réussi à répondre au festival à 3-points des Celtics

Utilisé avec une relative parcimonie lors du premier tour face aux Nets (34,5 tentatives par match), le tir à 3-points semble être l’arme n°1 des Celtics contre les Bucks. Lors de la première manche, les C’s avaient converti 28 tirs dans l’ensemble, dont 18 derrière l’arc. Ils avaient toutefois dû shooter à 50 reprises de loin pour atteindre ce total.

« Shooter 50 fois à 3-points, c’est une chose. Mais beaucoup de ces tirs étaient contestés. Donc on savait qu’on aurait plus d’opportunités de pénétrer, d’aller dans la raquette pour obtenir les tirs qu’on veut », remarque Ime Udoka, à l’issue d’un Game 2 où son équipe s’est montrée beaucoup plus efficace.

Face au « drop coverage » de Brook Lopez et des Bucks, il y a ainsi pas mal d’ouvertures de loin, Milwaukee étant en effet l’équipe qui concède le plus de tirs extérieurs en NBA (40.6 par match cette saison, à 35.6% de réussite). Néanmoins, cela ne veut pas dire qu’il faut dégainer à chaque fois, en délaissant totalement l’attaque du cercle.

Cette nuit, les Celtics ont d’ailleurs shooté un peu moins et converti un peu plus de loin : 20/43. Avec Grant Williams (6/9), Jaylen Brown (6/10) et Jayson Tatum (5/10) comme artificiers en chef, les Celtics ont ainsi établi un nouveau record en la matière, en playoffs.

The Celtics drained 20 3-pointers in tonight's Game 2 win, the most made threes in franchise playoff history. Conversely, the Bucks only made 3 threes, the fewest in a postseason game for the team in the last 15 postseasons. pic.twitter.com/Noih67MXrL — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 4, 2022

Ces 60 points derrière la ligne à 3-points contrastent terriblement avec les… 9 points inscrits de loin par les Bucks. Ces derniers n’ont rentré que 3 de leurs 18 tentatives primées. Du jamais vu pour eux sur leurs 15 dernières participations aux playoffs.

Découragés de tirer ?

« On doit être meilleurs et peut-être obtenir plus de tirs à 3-points, être plus efficace pour scorer », réclame Mike Budenholzer, en suggérant un meilleur équilibre entre les sessions de un contre un de Giannis Antetokounmpo et de Jrue Holiday et les fixations pour les shooteurs. « J’ai toute la confiance du monde en eux deux. Ils ont créé des opportunités, ils doivent juste en trouver plus. On doit être meilleurs collectivement, et on le sera. »

On rappelle que leur joueur le plus gourmand dans le domaine, et l’un des plus adroits, Khris Middleton est sur la touche. Derrière lui, Pat Connaughton, Bobby Portis, Grayson Allen ou Wesley Matthews sont les joueurs les plus mobilisés derrière l’arc en temps normal. Cette nuit, ce quatuor-là n’a shooté qu’à… six reprises de loin.

« On doit voir d’où vient l’aide, aller dans la raquette autant que possible pour voir s’ils craquent ou s’ils nous font jouer en un-contre-un. Il faut qu’on tente plus de tirs à 3-points pour avoir une chance d’en rentrer », affiche Jrue Holiday, seulement à 1/6 dans ce match.

Alors que son équipe a connu jusqu’à 26 points de retard, Mike Budenholzer ne cache pas que rentrer quelques paniers primés supplémentaires aurait « certainement été utile » pour revenir. Ses Bucks ont préféré inscrire la majorité de leurs points dans la raquette, où ils ont largement dominé les débats (54 points contre 24 aux Celtics).

« Je crois qu’on a juste joué notre jeu la majeure partie du temps », poursuit Jrue Holiday, dont l’équipe tente sa chance à 36 reprises derrière l’arc dans ces playoffs. « De toute évidence, les 3-points ne tombaient pas dedans, ce qui peut parfois vous décourager de tirer. Mais on a été agressifs pour essayer d’aller dans la raquette. On a fait ce qu’on pouvait en fonction de la défense adverse. »